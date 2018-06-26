«Защитой от дурака» технари называют действия, предотвращающие случайное или преднамеренное вмешательство извне в работу любого сложного механизма. Если у некоего любопытного самоделкина, с тремя классами образования и отверткой в руках, вдруг возникнет соблазн взломать корпус, например, телескопа и поковыряться в его линзах, чтобы улучшить видимость, то шансы на подобное вмешательство должны быть сведены к минимуму - умельцу придется долго бороться со сложной защелкой, которая не позволит добраться до внутренностей прибора. С самой простой формой «защиты от дурака» мы сталкиваемся каждый день. Работая на компьютере, вы не можете изменить файл или какую-либо программу, выключить системный блок без того, что бы машина вежливо не спросила: «Вы уверены в совершаемом действии?». И только после того, как подтвердите свое намерение, машина его исполнит. Вроде того, что не будь дураком – дважды подумай, а потом делай.

Конституция – сложный механизм, регулирующий основные сферы жизни государства. Она определяет права и обязанности ее граждан и должностных лиц, формирует систему сдерживания и противовесов между ветвями власти. Естественно, что у такого механизма должна быть надежная система защиты от некомпетентного или умышленного вмешательства. Как показали недавние события, в нашей Конституции «защита от дурака» практически не работает.

Ведь что произошло совсем недавно? Лидеры двух крупнейших парламентских партий, прикрываясь лозунгами о спасении Отечества в условиях мирового кризиса, затеяли конституционный переворот. Пошли на это только потому, что процедура изменений в Конституцию сегодня фактически полностью отдана на откуп Верховной Раде и ее главным игрокам. Ведь даже судьи Конституционного Суда, которые должны будут провести экспертизу проекта Основного Закона, являются заложниками парламентских интриг. В такой ситуации возможны самые невероятные для конституционного процесса вещи.

Чего стоила одна норма проекта, просочившегося в СМИ, касавшаяся новой системы избрания Верховной Рады! Нам, гражданам Украины, предлагали дважды голосовать за партийные списки. После первого тура из числа прошедших в Раду партий нам прелагали проголосовать уже только за две - набравщие наибольшее количество голосов. В первом туре все партии были равны, но во втором две становились «равнее» остальных! Партия-победительница второго тура получала большинство в парламенте – 226 мест, а все остальные автоматически зачислялись в оппозицию. По сути, нарушался один из основных принципов парламентаризма – пропорциональное представительство граждан в главном законодательном органе страны превращалось в пустой звук. А как вам норма о том, что лидер партии парламентского большинства автоматически выдвигается на пост премьера? А как же иначе, ведь победитель получает все!

Вторая «самая равная» партия тоже не оказывалась в накладе – без нее нельзя было избрать президента в парламенте (за него должны были проголосовать две трети депутатов). А значит, в Конституции можно было оставлять пустые графы против высших государственных должностей, и «самые равные» депутаты вписывали бы имена своих лидеров. И таких «прозрачных намеков» в ПРиБЮТовском проекте Основного Закона страны было не мало. Где можно обжаловать партийные решения и акты Президента, Верховной Рады, Кабинета Министров? Только в одном суде страны - Апелляционном суде города Киева! Почему бы сразу не вписать в Конституцию партийные квоты двух «самых равных» партий, по которым туда будут назначаться судьи?! За что можно лишить лицензии любой телеканал страны? За «дезинформацию общества»! Так почему бы сразу не вписать названия каналов, которые во избежание «дезинформирования» должны быть переданы в надежные руки «наиболее равных» партийцев?! И таких примеров множество. Не Основной Закон страны, а какой-то брачный контракт между БЮТом и Партией регионов! И если бы широкая ПРиБЮТовская коалиция состоялась, и новая редакция была принята, то нам, гражданам Украины, пришлось бы выполнять условия этого контракта. При том, что срок действия этого контракта депутаты собирались установить без нашего согласия, задним числом – просто продлевая собственные полномочия как минимум еще на два года. Фактически, в Конституцию вписали имена премьера, президента и четырехсот пятидесяти депутатов. Такую конституционную реформу можно сравнить только с кражей – у нас хотели украсть страну! Не получилось. Но надолго ли?

Вот здесь самое время оговориться – я принципиально не против возможности изменения существующей Конституции. Возможность со временем менять Основной Закон страны является одним из основных принципов мирового конституционного права. Создавая конституции, их авторы прекрасно понимали – ничто в этом мире не вечно. В ст. 28 конституции Франции 1793 года было записано: «Народ всегда сохраняет за собой право пересмотра, преобразования и изменения своей конституции. Ни одно поколение не может подчинить своим законам поколения будущие».

Но все изменения должны быть четко выверены, взвешены и протестированы на предмет их соответствия интересам общества, а не отдельных партий и их спонсоров. И уж конечно изменения в Конституцию не могут вноситься в угоду сиюминутной политической конъюнктуре или в соответствии с рейтинговыми показателями крупнейших участников избирательного процесса. Нельзя каждый раз менять Основной Закон перед очередными президентскими выборами – стране нужна конституционная стабильность! У нашей Конституции должна быть надежная «защита от дурака».

Любой студент-юрист, прослушавший курс конституционного права зарубежных стран, подтвердит, что в нем есть даже особый термин – «жесткость написанной конституции». Он условный – это все же юриспруденция, а не сопромат – но достаточно показательный. Помню почти дословно: «К жестким конституциям относятся те, которые изменяются парламентом одного и того же созыва квалифицированным большинством в палате или палатах, и конституции, изменяемые повторным голосованием через определенный срок, но парламентом того же созыва. К таким конституциям можно отнести германский Основной закон, изменяемый решением 2/3 голосов в каждой из двух законодательных палат”.

И вот еще: “Если же требуется утверждение изменений на референдуме или голосование в парламенте следующего созыва, или утверждение поправок органами субъектов федерации, или применение каких-либо других процедур, ратифицирующих внесенные изменения, то такие конституции можно отнести к особо жестким”. Особо жесткие – конституции современных Японии (1947 г.) и Дании (1953 г.) - в них до сих пор не было внесено ни одной поправки. Сюда же можно добавить и конституции Франции, Ирландии, США. В американскую, считающуюся классической для современного понимания конституцией, за более чем 200-летнюю ее историю было внесено всего 27 поправок. Первые десять – знаменитый «Билль о правах».

Очевидно, что для нашей страны, которая продолжает формироваться, с ее недостроенной политической системой, при ярко выраженном декоративном характере политических партий, жесткость и устойчивость Конституции явно недостаточна. К сожалению, наша Конституция – «пластилиновая». В чем не совершенен наш механизм изменения Основного Закона? Он целиком и полностью зависит от Рады и партий, ее формирующих. Наши парламентские партии – пока больше бизнес-проекты, чем идеологические организации с серьезными демократическими традициями. У лидеров этих партий и их инвесторов всегда есть соблазн – использовать полученную от избирателей власть, мягко говоря, не по назначению. Если по мелочи, то «отпилить» кусок от бюджета, провести «нужный» закон для поддержки собственного бизнеса. А если по-крупному – то поменять Конституцию. Или не менять ее, когда это не выгодно депутатам. Помните конституционный референдум 2000 года, где мы среди всего прочего проголосовали за отмену депутатской неприкосновенности? Депутаты успешно проигнорировали результаты нашего тогдашнего волеизъявления – не собрали нужного количества голосов для внесения изменений в Конституцию.

В свое время я пять раз ставил на голосование Верховной Рады вопрос о снятии депутатской неприкосновенности. И только с пятого раза набралось необходимых 226 голосов, с учетом моего голоса. Сегодня есть серьезные основания полагать, что необходимых для внесения соответствующих изменений в Конституцию 300 голосов не наберется никогда. Таким образом, власть народа игнорировали и продолжают игнорировать.

Я не технарь, я - политик, но для меня очевидно – «защиту от дурака» нашей Конституции, механизм ее изменений в обход мнения граждан страны надо менять. Новой «защитой от дурака» нашей Конституции должен стать референдум. Я уверен, что на нем мы должны обсудить три тезиса:

- Любые конституционные изменения должны приниматься только после вынесения на общенародный референдум, по результатам широкого общественного обсуждения.

- Необходимо добиться гарантий, что в случае проведения референдума все принятые изменения будут внесены в текст Основного Закона. Политики должны нести персональную ответственность за воплощение принятых во время референдума изменений.

- А еще необходимо на референдуме внести в Конституцию норму, согласно которой сроки проведения всех выборов должны быть определены только Основным Законом и прописаны таким образом, чтобы ни один политик, который хочет самовольно продлить свои полномочия, не мог бы этого сделать.

Почему референдум? Это прямая форма народовластия и конституционных изменений, предусмотренная мировым опытом конституционного права. К тому же, в нашей ситуации, когда большинство институтов власти в стране работают только сами на себя, вряд ли их можно назвать здоровыми и способными к действиям в интересах граждан Украины. Значит референдум, от результатов которого нельзя будет отмахнуться, необходимо сделать нормой.

Почему я предлагаю провести референдум сейчас? Конституцию надо научиться выполнять, и это – первая задача граждан и политиков. Научиться менять Конституцию – это отдельная и сложная задача. Проблемы нашей страны – не в Конституции, а в политиках, которые не выполняют Конституцию и уверены, что можно легко менять Основной Закон для захвата власти.

Считаю, что нам всем довольно тайных переговоров и брачных контрактов мегапартий. Понимаю, что нужен реальный механизм народовластия, а не очередная попытка что-то «подкрутить» в Основном Законе в пользу тех или иных политиков. Только общенародный референдум сможет стать для нашей Конституции наиболее жесткой «защитой от дурака».

Арсений Яценюк