Луценко рассказал, как в Украине за полгода "закрыть источник коррупции"

По словам генпрокурора, необходимо провести большую приватизацию, ввести прозрачные аукционы по продаже разрешений на добычу полезных ископаемых и упорядочить работу таможни.

Генеральный прокурор Юрий Луценко заявляет, что за полгода возможно закрыть три больших коррупционных источника в государстве, таким образом приблизив Украину к членству в Европейском Союзе.

Как передает собственный корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня в Брюсселе журналистам, говоря об основных тезисах, которые он озвучил во время встречи с представителями Европейской комиссии и Европейского парламента.

«Важно за эти полгода, пока не началась «горячая пора» в парламенте перед следующими выборами, попытаться сделать возможно даже самый важный шаг, чем аресты коррупционеров - закрыть источник коррупции... Арест коррупционера, его осуждение - это только начало пути. А дальше правительство или парламент должен сделать невозможным повторение. Вот это у нас, к сожалению, не всегда есть. Если мы это сделаем, следующая цель - членство в ЕС с точки зрения коррупционных вызовов - будет намного легче», - сказал генпрокурор.

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По его словам, для этого необходимо, «как минимум», решить «три очень большие проблемы» в первом полугодии 2018 года.

«Это большая приватизация, потому что 1 тыс. 800 государственных предприятий, из которых только 10% являются прибыльными, были и все еще остаются главным источником коррупции в действующей властной системе. Я понимаю, о чем я говорю. Да, это действующий источник коррупции в действующей власти, причем и в партиях большинства, и в партиях оппозиции. И его можно закрыть только одним методом - арестовывать коррупционеров и провести приватизацию, отсечь этот огромный многомиллиардный поток партийного коррупционного влияния», - пояснил Луценко.

Вторым направлением генпрокурор назвал введение прозрачных аукционов по продаже разрешений на добычу полезных ископаемых и ресурсов - газа, нефти, янтаря и др.

«К сожалению, они все еще «в тени», и это также продуцирует огромные коррупционные схемы тех, кто у власти», - добавил Луценко.

Еще одно направление, по его словам, работа таможенной службы.

«И третья - таможня. Это не требует отдельного закона, как по мне, но требует введения электронных сканеров», - добавил генпрокурор.

По словам Луценко, в прошлом году введение электронных сканеров «заблокировало коррупционную систему, хотя деньги были».

Также, по его мнению, необходимо ввести электронную систему учета перемещения товаров со странами-соседями.

Генпрокурор подчеркнул, что эти три коррупционных источники могут быть перекрыты за полгода.

«Это огромное состояние, на котором, к сожалению, наживаются клановые группы. Итак, большая партийная, я бы сказал, политическая коррупция, клановая коррупция и коррупция вокруг таможенных дел могут быть ликвидированы в этом полугодии. Это дало бы гораздо больше возможностей говорить об Украине, как о стране - претенденте на членство в ЕС. Такой месседж также был очень важен», - подчеркнул генпрокурор.

При этом он отметил, что намерен поднять эту тему в украинском парламенте.

«Те, кто говорит о борьбе с коррупцией, должны нажать на кнопки за эти решения. Еще раз: я не собираюсь прятаться от ответственности за необходимость задержания коррупционеров, расследования, преследования в суде - все это надо делать.

Но не только это. Надо сделать так, чтобы следующий после арестованного коррупционер не сделал то же самое. В прошлом году в Луганской области мы задержали подряд двух руководителей управления земельными ресурсами. Кажется, первый взял взятку 500 долларов, второй – 400. Не изменив систему принятия решений, будет и третий, и четвертый, и пятый. В этом смысл», - убежден Луценко.