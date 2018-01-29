МИД осудило ратификацию Россией соглашения о совместных вооруженных силах с Южной Осетией

В МИД уверены, что этот шаг РФ ведет к дальнейшей дестабилизации ситуации в Черноморском регионе и подрыву архитектуры европейской безопасности.

Министерство иностранных дел Украины решительно осуждает ратификацию Российской Федерацией соглашения о порядке вхождения отдельных подразделений вооруженных сил самопровозглашенной «Республики Южная Осетия» в состав вооруженных сил РФ. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе МИД.

«Министерство иностранных дел Украины решительно осуждает ратификацию Госдумой РФ так называемого соглашения о порядке вхождения отдельных подразделений вооруженных сил самопровозглашенной «Республики Южная Осетия» (оккупированная территория Грузии) в состав вооруженных сил Российской Федерации, а также открытие российскими оккупационными властями таможенного пункта в Ахалгори (Цхинвальском регионе) и создание специализированного таможенного пункта в Сухуми в Абхазии», - подчеркивают украинские дипломаты.

Читайте такжеВ Донецк приехал глава самопровозглашенной Южной Осетии - росСМИ

«Этот очередной провокационный шаг является продолжением политики Кремля по дестабилизации ситуации в Черноморском регионе и подрыву архитектуры европейской безопасности», - заявляют в МИД.

В этой связи украинские дипломаты призывают Российскую Федерацию «выполнять свои обязательства в рамках международного права и вывести все свои вооруженные формирования и оккупационные администрации с временно оккупированных территорий Грузии и Украины».

Также сказано, что МИД Украины еще раз выражает свою непоколебимую поддержку суверенитету и территориальной целостности Грузии в пределах ее международно признанных границ.

Как сообщал УНИАН, ранее США заявили о непризнании ратификации Российской Федерацией соглашения о совместных вооруженных силах с Южной Осетией, грузинской территорией, оккупированной российскими войсками в 2008 году.

Справка УНИАН. Южная Осетия объявила о выходе из состава Грузии в начале 1990-х годов. В 2008 году Грузия попыталась восстановить контроль над республикой, независимость которой к тому моменту не была признана никем. Это привело к вооруженному конфликту, в который вмешалась Россия. По итогам нескольких дней военных действий между сторонами конфликта было подписано соглашение о прекращении огня. После этого Россия официально признала независимость Южной Осетии. Кроме России, независимость Южной Осетии после войны 2008 года признали Венесуэла, Никарагуа и два островные государства Науру и Вануату. Ни одна другая страна, входящая в ООН, независимость Южной Осетии не признала.