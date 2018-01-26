США не признали ратификацию Россией соглашения о совместных вооруженных силах с Южной Осетией

В Соединенных Штатах заявили о неизменной позиции относительно полной поддержки территориальной целостности Грузии.

Соединенные Штаты Америки не признают ратификацию Российской Федерацией соглашения о совместных вооруженных силах с оккупированной российскими войсками в 2008 году грузинской территорией Южная Осетия. Об этом говорится в заявлении представителя Государственного департамента США Хезер Науэрт на сайте Госдепа.

Читайте такжеСМИ: Госдеп планирует внешнюю политику США по сообщениям Трампа в Twitter

"Соединенные Штаты осуждают ратификацию соглашения Российской Федерацией с де-факто лидерами грузинского сепаратистского региона Южная Осетия о совместных вооруженных силах. Мы не признаем законность этой так называемого «соглашения», которое не является действительным международным соглашением", - говорится в заявлении.

"Позиция Соединенных Штатов в отношении Абхазии и Южной Осетии является непоколебимой: Соединенные Штаты полностью поддерживают территориальную целостность Грузии в пределах ее международно признанных границ", - говорится в заявлении.

"Соединенные Штаты считают, что ратификация этого соглашения противоречит принципам, которые заложены в основе Женевских международных дискуссий, участником которых является Россия. Соединенные Штаты настоятельно призывают Россию вывести ее силы на довоенные позиции в соответствии с соглашением о прекращении огня 2008 года и отменить ее признание грузинских регионов Абхазии и Южной Осетии", - говорится в заявлении.

*** Южная Осетия объявила о выходе из состава Грузии в начале 1990-х годов. В 2008 году Грузия попыталась восстановить контроль над республикой, независимость которой к тому моменту не была признана никем.

Это привело к вооруженному конфликту, в который вмешалась Россия. По итогам нескольких дней военных действий между сторонами конфликта было подписано соглашение о прекращении огня.

После этого Россия официально признала независимость Южной Осетии. Кроме России, независимость Южной Осетии после войны 2008 года признали Венесуэла, Никарагуа и два островных государства Науру и Вануату.

Ни одна другая страна, входящая в ООН, независимость Южной Осетии не признала.