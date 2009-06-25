Ющенко прочитал в Конституции то, что написано молоком между строками

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО убежден, что любые изменения к Конституции нужно принимать исключительно на всенародном референдуме.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на церемонии награждения ко Дню Конституции Украины.

«Мы должны сделать так, чтобы любые изменения к Конституции принимались исключительно на всенародном национальном референдуме. Ключ должен быть у людей», - сказал В.ЮЩЕНКО.

По словам Президента, он честно выразил свою позицию относительно изменений к Основному Закону, когда внес соответствующий проект в Верховную Раду еще до начала выборов Президента Украины.

Глава государства подчеркнул, что начало конституционного процесса еще до выборов гарантирует, что Конституция будет изменяться не для кого-то, а для людей.

В.ЮЩЕНКО также отметил, что инициация конституционных изменений до проведения выборов главы государства позволит избежать ошибок 2004 года, когда «между строками молоком очень старательно выписывалось, для кого эта Конституция».

По словам В.ЮЩЕНКО, события, имевшие место три недели назад, были попыткой через переворот и вне закона создать триумвират, «который бы правил этим Римом и на 5, и на 10 лет». Он подчеркнул, что таким образом народ пытались лишить права влиять на власть. «Это один из случаев, когда большинство ошибается и когда право ошибается», - добавил Президент.

Вместе с тем, он отметил, что если на референдуме люди скажут, что пусть «любимый парламент работает еще 15 лет», то это нужно приветствовать. «Но это люди скажут, а не 226 депутатов, которые попали в парламент по закрытым партийным спискам», - подчеркнул В.ЮЩЕНКО и выразил уверенность, что три четверти депутатов не были бы в парламенте, если бы «списки были открытыми».

В.ЮЩЕНКО подчеркнул, что своим проектом изменений к Конституции он предлагает четкий механизм для предотвращения рисков незаконного изменения Основного Закона. Глава государства заявил, что на конституционном референдуме граждане должны определиться относительно того, кто должен вносить изменения в Конституцию – народные депутаты или граждане Украины.