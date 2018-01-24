В Раде считают, что первые дела Антикоррупционный суд может начать рассматривать лишь с конца 2019 года

Заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам предотвращения и противодействия коррупции, народный депутат от «Радикальной партии» Игорь Попов не исключает, что первые дела Высший антикоррупционный суд может начать рассматривать лишь с конца 2019 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил во время круглого стола по обсуждению внесенных президентом проектов законов «О Высшем антикоррупционном суде» и о внесении изменений в закон «О судоустройстве и статусе судей» в связи с принятием закона «О Высшем антикоррупционном суде» и других альтернативных законопроектов, внесенных народными депутатами.

«Если начать дискуссию об отзыве и этих законопроектов, я боюсь, что таким образом мы отложим процесс рассмотрения, соответственно, создания Высшего антикоррупционного суда еще на 3 месяца», - сказал Попов.

Он напомнил, что в настоящее время есть 5 соответствующих законопроектов, и если «хотя бы один из авторов откажется отозвать свой законопроект, - у нас будет достаточно длительный процесс».

Депутат считает, что в первую пленарную неделю работы новой сессии ВР могут возникнуть проблемы с утверждением полной повестки дня на сессию.

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«Поэтому можем ожидать рассмотрения в первом чтении, в таком случае, этих законопроектов только в последнюю пленарную неделю февраля. Это уже плюс неделя», - отметил Попов.

Учитывая значительное количество поправок, поступление которых ожидается к законопроектам ко второму чтению, отметил он, рассмотрение их в комитете, обобщение и формирование сравнительной таблицы может продолжаться до апреля.

«Соответственно, голосование в сессионном зале - это май. А в мае первые две недели не является пленарными. Затем - формирование комиссии, подача кандидатур, рассмотрение. И первое назначение может начаться только в сентябре», - прогнозирует парламентарий.

Кроме того, добавил он, необходимо решить вопросы логистики, помещения и аппарата суда.

«Это означает, что в таком случае мы можем ожидать рассмотрения первых дел только где-то с конца 2019 года», - подытожил Попов.

Ранее сообщалось, что президент Петр Порошенко надеется, что Верховная Рада в начале следующей, восьмой сессии, которая начнется 6 февраля, примет закон о создании Антикоррупционного суда.