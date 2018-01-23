Порошенко ожидает от Рады принятия закона о создании Антикоррупционного суда на следующей сессии

Президент Украины Петр Порошенко надеется, что Верховная Рада в начале следующей, восьмой сессии, которая начнется 6 февраля, примет закон о создании Антикоррупционного суда.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, об этом он сказал на встрече с председателем Верховной Рады Андрей Парубием.

«Очень жаль, что не удалось включить в повестку дня вопрос Антикоррупционного суда, но не сомневаюсь, что в начале работы следующей сессии парламента этот вопрос будет решен», - сказал Порошенко.

В то же время президент отметил, что парламенту удалось принять ряд важнейших законов и законодательно обеспечить проведение реформ в государстве.

«Мы начали важные реформы. Отдельно хотел бы поблагодарить за судебную реформу. Мне приятно, что сейчас судебная реформа уже воспринимается и общественностью, и международными партнерами», - отметил он.

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Глава государства также поблагодарил парламент за чрезвычайно важные решения, необходимые для внедрения медицинской, пенсионной реформ. Он также отметил принятие законодательства по приватизации и ряд других законодательных решений.

По словам Порошенко, очень важным также была последняя пленарная неделя работы парламента, когда был принят закон «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях».

«Это закон, который четко отмечает системность действий государственной власти Украины по возвращению Донбасса, Крыма в условиях оккупации этих территорий российским агрессором», - сказал он и отметил, что закон четко называет агрессора - агрессором, оккупацию - оккупацией.

Президент также отметил, что, несмотря на бурные политические дискуссии, парламенту удалось самоорганизоваться и найти голоса для принятия этого важного решения, что свидетельствует о чрезвычайно высоком потенциале Верховной Рады.

Как сообщал УНИАН, 22 декабря 2017 года президент внес в парламент проект закона о Высшем антикоррупционном суде. Также глава государства зарегистрировал в ВР проект закона о внесении изменений в закон "О судоустройстве и статусе судей" в связи с принятием закона "О Высшем антикоррупционном суде". Оба законопроекта определены как неотложные.

Создание Антикоррупционного суда является одним из условий продолжения сотрудничества с Украиной ее ключевого кредитора - Международного валютного фонда.