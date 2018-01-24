НАБУ проводит обыск у скандальной чиновницы Госмиграционной службы Пимаховой, возможно задержание - СМИ (фото)

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) проводит обыск дома у первого заместителя главы Государственной миграционной службы Дины Пимаховой.

Об этом сообщил INSIDER источник в правоохранительных органах. Он отметил также, что НАБУ не исключает задержания Пимаховой.

Адвокат первого заместителя председателя Государственной миграционной службы Богдан Хмельницкий подтвердил "24 каналу", что в квартире Дины Пимаховой проводят обыски.

В пресс-службе НАБУ заявили УНИАН, что не могут подтвердить проведения обыска в Пимаховой, а информация об этом уточняется.

В свою очередь, пресс-секретарь ГМСУ Сергей Гунько отказался давать комментарии по этому поводу, заявив, что это должны делать в НАБУ.

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Напомним, 29 ноября в ГМС сообщили о задержании агента НАБУ во время попытки дать взятку замглавы ведомства Дине Пимаховой.

Во время попытки передать первую часть взятки в размере 15 тысяч долларов США агент НАБУ был задержан на месте совершения преступления сотрудниками СБУ.

Затем НАБУ обнародовало видео, на котором чиновница обещает за 30 тысяч долларов незаконно оформить гражданство иностранцу.