Суд по делу о госизмене Януковича допрашивает Парубия (видео)

Коллегия Оболонского районного суда Киева, которая рассматривает дело о государственной измене экс-президента Виктора Януковича, проводит допрос председателя Верховной Рады Андрея Парубия.

Читайте такжеАдвокаты Януковича во время суда задавали вопросы, которые не касаются дела о госизменеКак передает корреспондент УНИАН, Парубия допрашивают как свидетеля стороны обвинения.

Во время Революции Достоинства он был комендантом Майдана.

Справка УНИАН. Янукович обвиняется в совершении госизмены, пособничестве представителям власти РФ, в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины, в нарушении порядка, установленного Конституцией, ведении агрессивной войны, то есть преступлениях, предусмотренных ч. 1 ст. 111, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110, ч. 2 ст. 437 Уголовного кодекса.

29 июня 2017 года коллегия Оболонского райсуда Киева удовлетворила ходатайство стороны обвинения о специальное судебное производство по делу Януковича.