Луценко объяснил, почему окружению Януковича не удастся вернуть себе $1,5 миллиарда

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заверяет, что, согласно украинскому законодательству, окружению экс-президента Украины Виктора Януковича не удастся отменить решение Краматорского городского суда Донецкой области о спецконфискации 1,5 млрд долларов и вернуть себе эти средства.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Луценко сообщил во время заседания Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны.

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«Все прекрасно понимают – 1,5 млрд долларов США пришло в страну. Нельзя быть настолько глупым, чтобы говорить, что это неправильно. Можно только хотеть их забрать у Украинского государства и вернуть снова назад преступникам. Хочу сказать, что этот план не получится по одной простой причине - действующий закон предусматривает, что рассмотрение вопроса об утверждении соглашений члена преступной организации, который дает показания на высшее руководство организации, платит определенную компенсацию в государственный бюджет за свои действия и признает себя виновным, рассматривается только в составе прокурора, того, кто заключает соглашение, и его адвоката», - пояснил Луценко.

При этом он подчеркнул, что «попытки представителей офшорных компаний, которые либо сотрудничали с ОПГ Януковича, либо сейчас сменили собственников и пытаются стать «невинными овечками», наталкиваются на украинский закон, который делает невозможным их участие в отмене таких решений». «Это не украинское ноу-хау, так работает система во всем Европейском Союзе», - отметил генпрокурор.

Поэтому, по его убеждению, у злоумышленников остается единственный вариант - дискредитировать действия прокуратуры и решение Краматорского суда.

Луценко добавил, что они могут «попробовать забрать у Украинского государства свои преступно добытые средства через фейковых решения в иностранных юрисдикциях». «Именно для этого запущена машина по дискредитации (действий ГПУ о спецконфискации - УНИАН) в СМИ, украинском парламенте и обществе», - отметил он.

Как сообщал УНИАН, 28 апреля 2017 года секретарь Совета нацбезопасности и обороны Александр Турчинов и генпрокурор Луценко заявили о вступлении в законную силу решения суда о зачислении в госбюджет 1,5 млрд долларов, арестованных на счетах Януковича и его окружения. Служба финансового мониторинга Украины выявила 42 компании-нерезидента, близкие к Януковичу, и в июне 2014 года заблокировала на счетах 19 таких компаний 1,5 млрд долларов.

11 января 2018 года заместитель генерального прокурора Евгений Енин прокомментировал материал издания Al Jazeera, в котором содержалась ссылка на решение Краматорского суда, которое позволило конфискацию 1,5 млрд долларов США, похищенных у государства Януковичем и его сообщниками. "Очень рекомендовал бы тщательно проанализировать именно первоисточник информации, а именно информацию, опубликованную телеканалом Al Jazeera. Особенно видео", - сказал Енин. Он обратил внимание на фокус внимания в этом материале, где "прежде всего речь идет о размахе той индустрии отмывания денег в мировом масштабе, в том числе на примере Украины".

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"Прежде всего, отмечается, что указанная индустрия, как и фиктивные предприятия, так и топ-чиновники, так и представители банков, так и представители тех или иных регуляторов, как в Украине, так и в странах Запада, очень хорошо приспособились к правилам нормативного регулирования финансовых сделок", - сказал Енин.

Енин подчеркнул, что решение суда является законным, но детали процесса он раскрыть не может. Он отметил, что это решение суда является не единственным, которое позволило конфисковать похищенные средства.

В публикациях ряда СМИ говорилось о том, что компания Investment Capital Ukraine, которая принадлежала Валерии Гонтаревой до ее назначения на должность председателя НБУ, помогала Януковичу вывести из страны 1,5 млрд долларов в период с 2012 по 2014 год, выступая посредником по покупке облигаций в долларах от имени восьми кипрских компаний.

Нацбанк не согласен с обвинениями в адрес своего руководства. Как пояснили в НБУ, государственный «Ощадбанк» привлек компанию ICU как лицензированного брокера для проведения сделок с нерезидентами, при этом в финучреждении подтвердили поступление денежных средств и проведение финансового мониторинга этих компаний. По данным НБУ, все документы и выписки со счетов в государственном банке полностью соответствовали требованиям действующего законодательства.

В то же время, как пояснили в НБУ, в середине 2014 года появилась информация, что эти компании-нерезиденты могут принадлежать «преступной власти», после чего регулятор инициировал арест этих счетов.

Гонтарева заявила, что ее практическая деятельность в компании ICU главным образом была направлена на управление активами, и она не имела отношения непосредственно к брокерской деятельности.