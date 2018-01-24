В МИД призвали ужесточить санкции против РФ после заявления о намерении не выполнять резолюции ПАСЕ по Украине

В Министерстве иностранных дел Украины призывают мировое сообщество ужесточить санкции против Российской Федерации после заявления о намерении не выполнять резолюции Парламентской ассамблеи Совета Европы, которые были приняты, начиная с 2014 года - после начала аннексии Крыма и войны на Донбассе.

Об этом в микроблоге Twitter сообщила пресс-секретарь МИД Украины Марьяна Беца.

"РФ не выполняет не только резолюции ПАСЕ, но и международное право в целом. Понимает язык силы и санкций. Санкции следует ужесточать", - заявила Беца.

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Как сообщал УНИАН, на апрельской сессии в 2014 году ПАСЕ лишила российскую делегацию права голоса и исключила ее представителей из всех руководящих органов Ассамблеи из-за аннексии Крыма. С тех пор РФ фактически бойкотирует заседания Ассамблеи и требует восстановления ее прав в полном объеме.

Сегодня представители парламента РФ Петр Толстой и Константин Косачев, участвующие в заседании специального комитета Бюро ассамблеи (ad hoc committee), который будет заниматься поиском механизма возврата Российской Федерации в Ассамблею, заявили, что Россия не намерена выполнять резолюции ПАСЕ по Украине.