Россия не собирается выполнять резолюции ПАСЕ по Украине - представители РФ

Россия не имеет намерения выполнять резолюции Парламентской ассамблеи Совета Европы касательно территориальной целостности Украины, которые были приняты, начиная с 2014 года - после начала аннексии Крыма и войны на Донбассе.

Об этом представители парламента РФ, которые берут участие в заседании специального комитета Бюро ассамблеи (ad hoc committee), сказали во время общения с журналистами, которое было показано в эфире телеканала "112 Украина".

Читайте такжеВ ПАСЕ приняли резолюцию о языках нацменьшинств без упоминания об Украине

В частности, журналисты спросили представителей РФ, когда будут выполнены принятые на сессиях ПАСЕ резолюции касательно Украины.

"Те резолюции, которые приняты, вы имеете ввиду?" - перепросил заместитель председателя Госдумы РФ Петр Толстой.

"Это вопрос далекого будущего. Мы будем дискутировать с нашими коллегами на эту тему, и достаточно жестко. Но не сейчас. А тогда, когда полноправно вернемся в Ассамблею", - сказал Толстой.

В свою очередь, председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев сказал: "Некоторые резолюции не будут выполнены никогда".

Как сообщал УНИАН, сегодня в Парламентской ассамблее Совета Европы за закрытыми дверями проходит первое заседание специального комитета Бюро ассамблеи (ad hoc committee), который будет заниматься поиском механизма возвращения Российской Федерации в Ассамблею.