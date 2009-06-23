Тимошенко нацелилась поймать еще одну «крупную рыбу»

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО рассчитывает на расширение экономического сотрудничества с Индией, в частности в военно-транспортной сфере.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила сегодня на встрече с Послом Индии в Украине Дебабратом САХОЙ, с которым премьер-министр провела церемонию обмена контрактами на модернизацию 118 самолетов Ан-32, поставленных в Индию 25 лет назад.

Ю.ТИМОШЕНКО подчеркнула, что контракт на модернизацию этих самолетов долгосрочный и в условиях кризиса он является позитивным фактором для улучшения экономической ситуации. Она уточнила, что общая сумма контракта составляет 3,5 млрд. грн.

«Этот контракт достаточно долгосрочный, и он предусматривает модернизацию постепенно всех 118 самолетов Ан-32, которые находятся сегодня в Индии», - сказала премьер-министр.

Ю.ТИМОШЕНКО сообщила, что в модернизации самолетов примут участие 9 украинских предприятий, в том числе АНТК им. Антонова и «Мотор-Сич».

Кроме того, она заявила, что Украина надеется выиграть тендер на поставку в Индию украинских самолетов Ан-74.

Также в ходе встречи с послом Индии Ю.ТИМОШЕНКО обратила его внимание на новый украинский пассажирский самолет Ан-148.

Как сообщал ранее УНИАН, Украина заключила контракт с Индией на ремонт и модернизацию 105 военно-транспортных самолетов Ан-32 на сумму около 400 млн. долл.

По информации оборонного ведомства Индии, это крупнейшая сделка за всю историю двусторонних отношений этих стран.

Договоренность о модернизации крупной партии транспортников была достигнута по итогам международного тендера, который Киев выиграл в феврале 2009 года.

Справка УНИАН. АНТК им. Антонова сотрудничает с Индией более 40 лет. Самолеты марки "Антонов" нашли самое широкое применение в этой стране со сложными климатическими условиями и многочисленными высокогорными аэродромами.

Особое место среди них занимают Ан-32. Они способны совершать полеты с высотных аэродромов (до 4500 м над уровнем моря) в условиях жаркого климата (до +55°С), а также обладают рядом других высоких характеристик.

Начиная с 1984 г., в Индию было поставлено 118 таких самолетов. Они успешно выполняют задачи, поставленные военными и гражданскими ведомствами, авиакомпаниями. Хорошие качества Ан-32 позволили создать на его базе ряд модификаций, в том числе коммерческий транспортный самолет Ан-32Б и самолет для тушения лесных пожаров Ан-32П. Сегодня «Антонов» совместно с индийскими предприятиями намерен работать над модернизацией этих самолетов.