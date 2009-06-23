ВР отправила Винского в отставку

Верховная Рада Украины приняла решение об отставке Иосифа ВИНСКОГО от должности министра транспорта и связи Украины по представлению премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 365 народных депутатов из 434 зарегистрированных в зале.

Перед этим состоялось голосование за освобождение И.ВИНСКОГО от должности министра транспорта и связи в соответствии с поданным им заявлением об отставке, но это решение не набрало необходимого количества голосов.

За данное решение проголосовали двое из 434 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Как заявил лидер фракции КПУ Петр СИМОНЕНКО, в случае освобождения И.ВИНСКОГО согласно поданному им заявлению за ним сохранялись бы все социальные выплаты и льготы.

Председатель Верховной Рады Владимир ЛИТВИН обнародовал на заседании парламента заявление И.ВИНСКОГО об отставке, а также представление премьер-министр Ю.ТИМОШЕНКО об освобождении И.ВИНСКОГО от должности министра транспорта и связи.