Морозу во Львове кричат ”Ганьба!”

Сегодня председатель Верховной Рады Украины Александр МОРОЗ, который находится во Львове с рабочей поездкой, утром возлагал цветы к памятникам Тарасу Шевченко и Ивану Франко под выкрики «Ганьба!».

Как передает корреспондент УНИАН, возле каждого из памятников собралось около трех десятков лиц, которые выкрикивали: «Ганьба!», «Мороз – зрадник!», «Мороз – Іуда!», «Мороз – геть з Галичини!». Пикетчики были без партийной символики.

В возложении цветов, кроме А.МОРОЗА, также принимали участие председатель Львовской облгосадминистрации Петр ОЛИЙНЫК, председатель Львовского облсовета Мирослав СЕНИК, секретарь Львовского горсовета Владимир КВУРТ, народный депутат Украины, председатель облорганизации Партии регионов Алексей РАДЗИЕВСКИЙ и другие.

После того, как А.МОРОЗ прибыл в здание Львовского областного совета на встречу с представителями местного самоуправления, у стен облсовета собрались около 50 пикетчиков с государственными флагами Украины, которые скандировали “Ганьба Морозу!” под плакатами “Пане Мороз! Припиніть русифікацію!”.