В НУ-НС надеются на «окончательный крах» коалиции

Член Президиума «Нашей Украины», народный депутат Украины Ксения ЛЯПИНА одобрительно оценивает решение ряда региональных организаций партии о выходе из коалиции. Об этом она сказала в комментарии сайту RAZOM.

«Партия не должна поддерживать очковтирательство граждан, и не будет прикрывать собой переговоры между БЮТ и ПР», - сказала К.ЛЯПИНА.

Она отметила, что «Наша Украина» является «здоровым политическим организмом, который способен дать оценку происходящему в парламенте».

«Невзирая на то, что в последнее время у партии были сложные времена, я думаю, что и партийные организации на местах, и съезд расставит все точки над "і", оценит действия коалиции и примет решение о выходе. Таким образом, эту коалицию постигнет окончательный крах из-за решения партии», - подытожила К.ЛЯПИНА.