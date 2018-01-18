В России назвали четыре приоритета по Донбассу

В России назвали четыре приоритета на переговорах в Минске контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе.

Об этом заявил журналистам полномочный представитель России в Контактной группе Борис Грызлов, передает "РИА Новости".

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"В ближайшее время российская делегация сосредоточит усилия на четырех одинаково приоритетных задачах", – сказал он.

"Первая – обеспечение результативности работы политической подгруппы. Вторая – обеспечение режима прекращения огня и безопасности на линии разграничения и возле нее. Третья – скорейшее транспортно-экономическое деблокирование Донбасса", – утверждает Грызлов.

Четвертая задача, по его словам, – "продолжение освобождения удерживаемых сторонами конфликта людей".

Ранее постпред РФ в контактной группе Борис Грызлов заявлял, что делегация РФ будет добиваться от "сторон конфликта" на Донбассе полного освобождения пленных.