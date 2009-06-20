Эксперт: человека, равного Анне Герман, у Партии регионов нет

Лидер БЮТ свою избирательную кампанию построит на результатах собственной деятельности во главе правительства и позитивных результатах, которых ей удалось достичь.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение на пресс-конференции высказал директор консалтинговой группы «Политтех» Тарас БЕРЕЗОВЕЦ, оценивая события уходящей недели.

Что касается Партии регионов, то эксперт обратил внимание на провал в информационной работе этой политической силы на протяжении минувшей недели. По его словам, это свидетельствует о чрезвычайно большом значении для информационной активности «регионалов» Анны ГЕРМАН, которая в силу личных трагических обстоятельств отошла от активной деятельности на минувшей неделе, “а человека, равного ей по уровню интеллекта и влиятельности, в Партии регионов, к сожалению, нет”.

По мнению эксперта, это показывает, что если во время президентской гонки “один-два менеджера из Партии регионов будут выпадать, это будет означать, что избирательная кампания В.ЯНУКОВИЧА может оказаться под угрозой”.

Начало нынешней президентской кампании, с точки зрения президента Центра социальных исследований «София» Андрея ЕРМОЛАЕВА, характеризуется “кризисом политической команды” Ю.ТИМОШЕНКО. По мнению эксперта, об этом свидетельствует отставка министра транспорта Иосифа ВИНСКОГО. “Его конфликт с ТИМОШЕНКО - серьезный признак того, что может происходить в этой команде после неудачных переговоров о широкой коалиции”, - сказал А.ЕРМОЛАЕВ.