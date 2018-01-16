Парубий признал, что голосование за законопроект по Донбассу сегодня может не состояться

Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий не исключает, что голосование за законопроект о деоккупации Донбасса может состояться в четверг, 18 января.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на заседании парламента.

Парубий предположил, что некоторые из народных депутатов надеются затянуть рассмотрение законопроекта № 7163 с тем, чтобы голосование состоялось в неблагоприятный день, то есть в среду, когда голосов может не хватить из-за низкой явки.

По его словам, ошибаются те, кто надеется на такое развитие ситуации. Парубий не исключил, что голосование может состояться в четверг.

«Мы будем рассматривать по закону, все правки, и если не сможем рассмотреть сегодня, то мы их продолжим рассматривать завтра, не успеем завтра, то будем рассматривать в четверг, и в четверг выходим на голосование», - отметил Парубий.

Как сказал председатель ВР, «мы никому не позволим сорвать рассмотрение данного законопроекта».

В ответ народный депутат Юрий Левченко (внефракционный) назвал странными обвинения Парубия в затягивании рассмотрения законопроекта. По его словам, депутаты настаивают на поддержке своих поправок, и это предусмотрено регламентом ВР.