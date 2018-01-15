Крымские оккупанты хотят осудить политзаключенного Балуха до 5 лет (видео)

На заседании подконтрольного Кремлю Раздольненского районного суда по делу украинского активиста Владимира Балуха прокурор попросил для обвиняемого 5 лет и 1 месяц лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении и оплате штрафа в размере 20 необлагаемых минимумов доходов граждан.

Об этом сообщают «Крым.Реалии».

Отмечается, что прокурор заявил, что вина Балуха «полностью доказана».

В свою очередь, в ходе судебного следствия не было рассмотрено ни одного доказательства, что указывает на факт приобретения украинским активистом боеприпасов.

Адвокат Балуха во время дебатов обратил внимание, что в суде не было опрошено большинство свидетелей обвинения, а полученные в ходе обыска доказательства не могут считаться таковыми, поскольку "добыты с нарушением законодательства».

В частности, суд принял решение огласить приговор по «делу Балуха» завтра в 14 часов (13:00 по Киеву – Ред.).

Министерство иностранных дел Украины требует освобождения активиста Владимира Балуха, незаконно приговоренного к 5 годам колонии в оккупированном Крыму.

Читайте такжеВ Крыму против украинского политзаключенного Балуха открыли новое уголовное дело

Об этом в Twitter сообщила спикер МИД Украины Марьяна Беца.

"5 лет за патриотизм ... Оккупант пытается уничтожить всех патриотов Украины. Требуем освобождения активиста В.Балух", - написала она.

5 лет за патриотизм... Оккупант пытается уничтожить всех патриотов Украины. Требуем освобождения активиста В.Балуха https://t.co/Aylnld8i5e — Mariana Betsa (@Mariana_Betsa) January 15, 2018

Как уже сообщалось, в начале октября самопровозглашенный "Верховный суд Крыма" отменил приговор украинскому активисту Владимиру Балуху, приговоренному ранее к 3,5 годам колонии, и отправил дело на повторное расследование.