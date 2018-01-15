В Киеве сегодня заработают 30 пунктов обогрева

Сегодня в Киеве заработает 30 пунктов обогрева, сообщил директор департамента социальной политики КГГА Юрий Крикунов.

Соответствующее заявление чиновник сделал в эфире «Громадського радіо».

«Пункты обогрева разворачиваются в зависимости от погодных условий. Сегодня хотя и холодно, но ситуация не такая, когда мы открываем обычно пункты обогрева, но мы их откроем, потому что сегодня и завтра ночи будут прохладными», — отметил Крикунов.

По его словам, пункты обогрева будут работать в каждом районе. В первую очередь они будут располагаться на базе территориальных центров социального обслуживания. Также будут открыты дополнительные пункты обогрева при содействии управлений социальной защиты на базе ЖЭКов.

«В среднем по Киеве будет работать около 30 пунктов обогрева, где люди без постоянного места жительства смогут получить первую помощь, а при необходимости горячий чай и просто погреться», — добавил директор департамента.

Он пояснил, что официально пункты обогрева открываются, когда температура понижается до -20°C:

«Но, учитывая, что эта зима немного не такая, как обычно, то сегодняшняя температура является достаточно холодной, поэтому мы уже сегодня заработаем», - указал чиновник.

Крикунов подчеркнул, что в пункт обогрева может обратиться любой человек.

Согласно данным погода УНИАН, 15 января в столице без осадков, температура до -11°.