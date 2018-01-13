"Люди друг друга убивают, есть нечего": политолог рассказал, что сейчас россияне думают об Украине

Российский политолог Дмитрий Орешкин рассказал, какое ощущение сейчас вызывает Украина у его соотечественников.

Об этом пишет "Главред".

"Сейчас у них (россиян — ред.) ощущение, что в Украине развалилось все, что воцарился полный бардак, люди друг друга убивают, есть нечего, и денег нет", — говорит эксперт.

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Политолог считает, чтобы изменить мнение россиян об Украине, нам нужно наращивать свою политическую и экономическую мощь. повышать обороноспособность.

"Я Украине от души желаю удачи, потому что считаю очень важным для России, если Украина сможет показать позитивный пример вопреки прямому противодействию Путина. Это было бы очень наглядно для моих соотечественников, — подчеркнул Орешкин.