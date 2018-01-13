Российский политолог объяснил, почему Донбасс не нужен Путину в составе России

В ХІХ веке территория воспринималась как достояние - чем больше территорий, тем государство богаче, но в ХХ веке новые земли стали тем, что нуждается в инвестициях, поэтому новые территории превращаются не в достояние, а в тяжелый груз.

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Об этом сообщает Главред со ссылкой на заявление российского политолога Дмитрия Орешкина.

По его словам, поскольку в России ментальность застряла на уровне если не ХІХ века, то первой половины ХХ века — сталинской эпохи, РФ пытается приращивать земли.

"А на деле же у Путина нет ресурсов для того, чтобы содержать эти 3-4 миллиона человек Донбасса. На словах Владимир Владимирович к сердцу прижимает "ЛНР" и "ДНР", а не деле у него не хватает денег для того, чтобы прокормить свой собственный народ", — подчеркнул Орешкин.