Луценко: если верить публикациям, всех политиков надо расстрелять

Министр внутренних дел Юрий ЛУЦЕНКО готовит судебные иски к народным депутатам Нестору ШУФРИЧУ и Николаю ДЖИГЕ (Партия регионов) за распространение недостоверной информации об инциденте с его участием во Франкфуртском аэропорту

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил сегодня на пресс-конференции во Львове.

“Я готовлю судебные иски против тех украинских политиков, которые безосновательно обвиняли меня в связи с инцидентом в аэропорту Франкфурта, и буду требовать от них опровержений”, - заявил Ю.ЛУЦЕНКО.

Он уточнил, что готовит иски к таким политикам как Н.ШУФРИЧ и Н.ДЖИГА. При этом Ю.ЛУЦЕНКО отметил, что судиться с Анной ГЕРМАН не будет, потому что сочувствует ее горю, несмотря на то, что она распространила неправдивую информацию, будто его сына лечили за счет «регионалов».

«Если о политиках будут судить только по газетным публикациям, без проверки, то прочитав в прессе, что пишут о депутатах нашего парламента, - их всех следует расстрелять», - отметил Ю.ЛУЦЕНКО.

Как сообщал УНИАН, 5 мая немецкая газета «Бильд» сообщила, что Ю.ЛУЦЕНКО с сыном 4 мая провели полдня в полицейском участке аэропорта Франкфурта-на-Майне. По данным СМИ, их в состоянии сильного алкогольного опьянения задержали после ссоры с полицейскими.

12 мая Ю.ЛУЦЕНКО заявил, что немецкая полиция безосновательно задержала его и сына, поскольку они были трезвыми.

Сын министра решил судиться с газетой "Бильд". Он требовал опровергнуть информацию о якобы пребывании в аэропорту в состоянии алкогольного опьянения.

Земельный суд Берлина 22 мая вынес решение о публичном опровержении материалов в немецком издании www.bild.de.