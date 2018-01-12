Песков вновь опроверг участие России в событиях на Донбассе

Спикер Кремля Дмитрий Песков снова опроверг участие России в ее гибридной агрессии на оккупированной части украинского Донбасса, в очередной раз повторив официальную позицию Москвы.

«Еще раз повторяю, Россия к сторонам конфликта не принадлежит», – утверждал он в беседе с журналистами в Москве, пишет Радио Свобода.

Песков также, согласно линии Кремля, называл поддерживаемые Россией незаконные вооруженные сепаратистские группировки «ДНР» и «ЛНВ», признанных в Украине террористическими, «республиками» – это слово есть в самоназваниях обеих группировок.

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«Что касается «республик», – это вопрос, который должен обсуждаться между представителями этих «республик» и Киевом... Именно «республики» и Киев являются сторонами конфликта», – утверждал пресс-секретарь президента России, избегая, как часто делают в Москве, слова «Украина».

Россия продолжает отрицать факт своей агрессии против Украины и твердить, будто сторонами конфликта являются власти Украины (или, как говорят в Москве, «власть в Киеве»), с одной стороны, и донецкие и луганские сепаратисты, с другой. В Киеве и на Западе обращают внимание, что второй стороной конфликта на Донбассе является именно Россия, поэтому все переговоры об урегулировании должны вестись именно с ней, а не с поддерживаемыми и управляемыми ею сепаратистами, не самостоятельны в своих действиях. А мирный процесс, который обсуждает на встречах в белорусском Минске Трехсторонняя контактная группа, имеет три стороны – Украину, ОБСЕ и Россию, представители сепаратистов только приглашенные к участию в этом процессе.