На Донбассе началась новая фаза обострения - Хуг

Первый заместитель председателя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг отмечает, что на востоке Украины началась новая фаза обострения насилия, ни одного дня не было без нарушений "новогодне-рождественского" перемирия, о котором в конце прошлого года была достигнута договоренность в Минске.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на брифинге в Киеве.

Хуг напомнил, что 23 декабря 2017 года вступило в силу решение участников Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе об обновленном подтверждении приверженности режиму прекращения огня на востоке Украины, о чем было договорено за три дня до того в Минске.

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"Результат в некоторой степени был обнадеживающим. 19 декабря Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала почти 3 тысячи 500 нарушений прекращения огня. 24 декабря - только 64 таких нарушения", - сказал Хуг.

"Благодаря этому решению пришел относительный мир на период Рождественских и Новогодних праздников, и люди смогли встретить праздники в относительно нормальных условиях. Однако не все новости были хорошие. Не было ни одного дня без нарушений режима прекращения огня. Стороны не полностью выполнили взятые на себя обязательства о перемирии. Фактически с 28 декабря каждый день СММ ОБСЕ фиксировала в среднем по 500 нарушений режима тишины", - сказал Хуг.

"Если сравнивать с высокими показателями насилия, зафиксированными до подтверждения приверженности соблюдению режима прекращения огня, нынешние показатели относительно ниже, тем не менее, это вызывает беспокойство, и мы уже наблюдали такое раньше. Ежедневное количество нарушения режима прекращения огня, которое измеряется сотнями, не новость. И то, что мы видим, это хорошо отработанный сценарий насилия, который предусматривает внезапное и резкое уменьшение количества нарушений режима прекращения огня, после чего наступает медленный, но неуклонный рост в сотнях, что в конечном итоге приводит к обострению", - подчеркнул первый заместитель председателя СММ.

"Мы уже имеем признаки того, что уже началась фаза эскалации, зафиксировав почти 2000 нарушений за период с 17:00 вторника до 17:00 среды на этой неделе, а также более тысячи в течение следующих суток", - заявил Хуг.