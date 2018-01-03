Глава МИД Германии: миротворцы должны быть вооружены и находиться на всей территории оккупированного Донбасса

Федеральный министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль отмечает, что миротворческая миссия Организации Объединенных Наций должна быть вооруженной и размещаться на всей территории Донбасса.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в Киеве на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным.

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Глава МИД ФРГ отметил, что правительство РФ, с одной стороны, предлагает ввести миссию ООН на Донбассе, а с другой стороны, российская сторона отзывает своих офицеров из Совместного центра по контролю и координации (СЦКК). Он убежден, что эти действия являются сигналами, которые не подходят друг другу.

"Мы имеем общее убеждение, что необходимо ввести международную миссию Организации Объединенных Наций на Донбассе, и это требует от нас усилий, но обязательным условием и целью должно быть восстановление территориальной целостности Украины", - подчеркнул Габриэль.

При этом он заявил: "Длительное перемирие, а также отвод тяжелого вооружения требовалось очень часто и каждый раз эти условия нарушались".

"Должна быть вооруженная и прочная миротворческая миссия ООН, которая будет находиться на всей оккупированной территории, а не охранять только, как малочисленная группа, представителей ОБСЕ и находиться только на линии соприкосновения, иначе это будет так сказать новая граница в Украине", - подчеркнул Габриэль.

"Мы будем стараться вместе с нашими французскими партнерами, но также и со всеми странами, входящими в Совет безопасности ООН (сотрудничать) для того, чтобы ввести настоящую миротворческую миссию ООН на Донбассе", - сказал глава МИД ФРГ.

По его словам, как раз длительное перемирие является главной предпосылкой для того, чтобы обеспечивать достойные условия жизни для людей на оккупированной территории.