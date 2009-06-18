Яценюк не собирается становиться президентом Западной Украины

Народный депутат, лидер “Фронт изменений” Арсений ЯЦЕНЮК убежден, что на сегодняшний день вопросы вступления в НАТО, государственного языка, а также признания воинов ОУН-УПА воюющей стороной не являются актуальными, так как ведут к расколу государства.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на пресс-конференции в Тернополе.

А.ЯЦЕНЮК заверил, что глубоко уважает патриотов, которые боролись за Украину. “Их историю знают 20 миллионов в Западной Украине. Но что делать с 26-ю миллионами в Восточной Украине? Стать Президентом Западной Украины и потерять государство? Я этим путем не пойду. Дайте время, и этот вопрос будет решен”, – заявил А.ЯЦЕНЮК. Он добавил, что специально для уменьшения противоречий объявил конкурс «Общая история – общее будущее», который завершится в сентябре и в котором принимают участие студенты и учащиеся из всей Украины.

Вопросы ОУН-УПА, НАТО, языка – “это самые простые вопросы, потому что они делят на черное и белое. Но Украина не такая, это полутона, она очень разная, поэтому не может быть только черное или белое”, – предостерег А.ЯЦЕНЮК.