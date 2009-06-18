Бойко заявляет, что министр промполитики Новицкий усиливает репрессии

Партия регионов не допустит продолжения в Украине политических репрессий против руководителей госпредприятий и будет добиваться отставки министра промышленной политики Украины Владимира НОВИЦКОГО, заявил сегодня в интервью журналистам заместитель главы ПР, народный депутат Украины Юрий БОЙКО.

Как передает корреспондент УНИАН, в частности, депутат отметил, что речь идет о продолжающихся попытках Министерства промышленной политики Украины сместить с занимаемой должности председателя правления ОАО "Сумыхимпром" Евгения ЛАПИНА.

По словам Ю.БОЙКО, "единственное преступление руководителя "Сумыхимпрома" в том, что он по центральному телевидению сказал правду – январские газовые соглашения ставят на колени промышленный комплекс Украины".

При этом депутат подчеркнул, что результаты хозяйственной деятельности "Сумыхимпрома" в 2007-2008 гг. были положительными, предприятие наращивало объемы производства, осваивало новые виды продукции. "Оснований для увольнения директора "Сумыхимпрома" – нет", - заявляет Ю.БОЙКО.

Он напоминает, что Партия регионов в мае уже привлекала внимание общественности к проблеме политического давления на руководство «Сумыхимпрома», однако незаконные действия Минпромполитики не были прекращены.

«Минпромполитики не остановилось даже после внесения мной и Николаем АЗАРОВЫМ в Верховную Раду проекта постановления об отставке министра Владимира НОВИЦКОГО на основании информации о проводимых им политических репрессиях. Более того, эти репрессии только усилились. Это заставляет нас со всей серьезностью вернуться к вопросу отставки министра», – заявил Ю.БОЙКО.

По словам народного депутата, в мае 2009 г. Минпромполитики организовало ревизию финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Сумыхимпром», которая не выявила значительных нарушений в работе предприятия. В то же время, подготовленная Минпромполитики справка о деятельности предприятия носит ярко выраженный предвзятый характер и направлена на дискредитацию Е.ЛАПИНА, считает Ю.БОЙКО.

По его словам, выпуск товарной продукции «Сумыхимпрома» в 2006-2008 гг. имеет стойкую тенденцию к росту: в 2008 г. он составил 1,4 млрд. грн., что на 61,7% больше, чем в 2007 г. и на 125,5% больше, чем в 2006 г.

Ю.БОЙКО назвал «геббельсовской пропагандой» претензии Минпромполитики к Е.ЛАПИНУ касательно падения объемов производства в 1-м квартале 2009 г. на 46%.

«Как выпуск продукции и ее экспорт могли не упасть, если большую часть января 2009 г. государственный «Нафтогаз Украины» не поставлял промышленным предприятиям природный газ, который для «Сумыхимпрома» является не только энергоносителем, но и основным сырьем?», – подчеркнул Ю.БОЙКО.

По его словам, еще большее недоумение вызывают претензии Минпромполитики в вопросах роста заработной платы в 2007-2008 гг. и ее снижения в 1-м квартале 2009 г.; увеличения численности работающих на 5%.

Депутат рассказал, что в вину Е.ЛАПИНУ ставится также содержание на предприятии социально-культурной сферы, затраты на которую в январе составили 1 млн. грн., в т.ч. по лагерю «Зоряный» - 314 тыс. грн., медсанчасти (194 тыс. грн.), БК «Сумыхимпром» (200 тыс. грн. за 1-й квартал 2009 г.).

«Более абсурдные и притянутые за уши обвинения даже сложно себе представить», – сказал Ю.БОЙКО.

По его словам, «о ситуации на «Сумыхимпроме» можно судить хотя бы по отсутствию задолженности перед бюджетом и государственными целевыми фондами. В это же время, долг государства по возврату НДС «Сумыхимпрому» достиг 75,6 млн. грн.; переплата «Сумыхимпромом» налога на прибыль – еще 14,3 млн. грн.».

«Нелепость выдвинутых против Е.ЛАПИНА обвинений только доказывает – давление на него не имеет ничего общего с его профессиональной деятельностью. Причины чисто политические: на примере Е.ЛАПИНА власть хочет показать всем директорам государственной сферы – не отстаивайте интересы своих предприятий, не идите против правительства, а то будете уволены», - считает народный депутат.

Как сообщалось, 15 мая 2009 г. народные депутаты Ю.БОЙКО и Н.АЗАРОВ (фракция Партии регионов) внесли на рассмотрение Верховной Рады проект постановления «Об увольнении НОВИЦКОГО В.С. с должности министра промышленной политики Украины» в связи с проведением им политических репрессий по отношению к руководителям государственных предприятий.