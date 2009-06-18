Луценко: только в нашей стране кролик может решить, что он - царь зверей

Министр внутренних дел Украины, лидер «Народной самообороны» Юрий ЛУЦЕНКО выражает сомнение в победе лидера «Фронта перемен» Арсения ЯЦЕНЮКА на президентских выборах.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на пресс-конференции во Львове, комментируя намерение А.ЯЦЕНЮКА баллотироваться в Президенты Украины.

«Только в нашей стране кролик может решить, что он - царь зверей», - отметил Ю.ЛУЦЕНКО.

«Я уверен, что Арсений ЯЦЕНЮК должен быть в руководящем звене государства, но Президентом в 35 лет, без единого депутата в парламенте, без какой-либо поддержки – это прикольно. Я не верю, что это возможно и что ЯЦЕНЮК-Президент - это эффективно», - отметил Ю.ЛУЦЕНКО.

Он отметил, что «известные расклады, когда придут к власти ТИМОШЕНКО и ЯНУКОВИЧ, однако ЯЦЕНЮК - чистый лист».

«Если Виктор ЯНУКОВИЧ, не приведи Господи, станет Президентом, то мы знаем, кто будет министром обороны, премьером и тому подобное. Если Юлия ТИМОШЕНКО, дай Боже, станет Президентом, мы также знаем, кто на какие должности будет назначен. ЯЦЕНЮК – это чистый ЮЩЕНКО с абсолютно неизвестными «любими друзями», неизвестной командой», - считает Ю.ЛУЦЕНКО.

По его словам, выбор идет лишь между мощными игроками - Ю.ТИМОШЕНКО и В.ЯНУКОВИЧЕМ.

Что касается его позиции в ходе президентских выборов Ю.ЛУЦЕНКО отметил, что на время избирательной кампании возьмет отпуск и «пойдет агитировать за Ю.ТИМОШЕНКО».

Также он отметил, что впредь у него с Президентом «не может быть ничего общего».