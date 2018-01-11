За словами Путина о готовности отдать технику из Крыма может крыться "грязная кремлевская игра" – ВМС

Командующий Военно-Морскими силами Вооруженных сил Украины вице-адмирал Игорь Воронченко заявил, что заявление президента РФ Владимира Путина о готовности передать военную технику из аннексированного Крыма требует тщательного изучения, поскольку за ним может скрываться «грязная кремлевская игра».

Об этом Воронченко заявил в эфире телеканала «112 Украина».

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На вопрос, каким образом Украина будет реагировать на заявление Путина о готовности России передать Украине военные корабли и авиатехнику из аннексированного Крыма, он ответил, что "решение будет приниматься на уровне высшего политического руководства государства". "Я побоюсь сказать, но это требует очень тщательного изучения, чтобы мы не остались разменной картой в какой-то грязной кремлевской игре", - добавил Воронченко.

При этом командующий ВМС ВСУ опроверг слова президента РФ о том, что украинская военная техника в Крыму на время аннексии была в плачевном состоянии:

«На период аннексии Крыма из восьми боевых кораблей был не в ходу только один БДК (большой десантный корабль) «Ольшанский», там была потребность в ремонте главных двигателей. Корветы «Тернополь», «Приднепровье», «Хмельницкий» на ходу, корабль управления «Славутич» на ходу, два тральщика «Черкассы» и «Чернигов» на ходу, (противолодочный корвет - УНИАН) «Луцк» был в ремонте, но был практически отремонтирован. Подводная лодка была на 70% отремонтирована, осталась только замена клапанов», - рассказал Воронченко и добавил, что «то, что говорят, что был хлам - это не соответствует действительности».

«По береговым частям - там осталось техники на два батальона БМП, они все были практически готовы, и два батальона БТРов, процентов 15-20% БТРов подлежало ремонту. Также семь дивизионов артиллерии готовы были, и четыре минометных батареи были тоже готовы», - отметил командующий.

Кроме того, по его словам, авиационная техника, которая оставалась в Крыму и которая могла подняться в воздух, была поднята и по сегодняшний день выполняет задачи на территории материковой Украины.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 11 января, президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия готова передать Украине военные корабли и авиатехнику из оккупированного Крыма.

«Пользуясь случаем, что называется, хочу сказать, мы готовы продолжить этот процесс: готовы передать военные корабли Украины, которые в Крыму еще есть, готовы передать авиационную технику, бронетехнику. Правда, она находится вся в таком плачевном состоянии, но это уже не наше дело, она в таком практически и была, за эти годы никем не обслуживалась, конечно», - сказал Путин на встрече с главами российских СМИ и информагентств. По его словам, речь идет о десятках кораблей и боевых самолетов.

Напомним, после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала передавать Украине захваченную технику, однако после вторжения на Донбасс такая передача была прекращена.

15 апреля 2014 года тогдашний заместитель министра обороны РФ Анатолий Антонов заявил, что Министерство обороны РФ приостановило передачу Украине вооружения и военной техники из Крыма. На тот момент было передано 389 единиц бронетехники, в том числе восемь вертолетов и три боевых корабля.

5 июля в МИД РФ заявили, что РФ прекратила передачу Украине вооружений и техники из Крыма до «полного прекращения украинскими силовиками боевых действий».

На сегодняшний день в Крыму осталось 17 кораблей, катеров и судов, в том числе 11 боевых кораблей, среди которых большой десантный корабль «Константин Ольшанский», корабль управления «Славутич», противолодочные корветы «Тернополь» и «Луцк», морские тральщики «Черкассы» и «Чернигов», большая подводная лодка «Запорожье», спасательный буксир «Кременец» и другие.