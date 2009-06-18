У Тимошенко соглашаются с датой выборов от Ющенко

Первый вице-премьер Александр Турчинов не возражает против проведения очередных президентских выборов 17 января 2010 года.

Об этом он сказал в эфире Шустер Live, отвечая на вопрос, поддержит ли БЮТ идею о назначении выборов на ноябрь, которая обсуждается в парламенте.

"У меня нет желания играться с Конституционным Судом, играться с секретариатом президента. Они хотят, чтобы немножко дольше поработал на должности Виктор Андреевич - ну пусть немножко дольше поработает", - отметил вице-премьер.

"Хотят они 17 января проводить выборы, причем расчет, что это зима, это трудно, правительство не сможет войти в зиму, зимой наиболее сложные вопросы, пусть будет так, как они хотят. 17 января, значит давайте проведем выборы 17 января", - сказал Турчинов.

Также он заявил, что БЮТ не создает предвыборный штаб премьер-министра Юлии Тимошенко.

"Мы на создаем штаб, так как мы вынуждены 99% процентов времени отдавать на работу в правительстве. Наша агитация - это деятельность Кабмина", - сказал первый вице-премьер.

Турчинов опроверг информацию о том, что такой штаб создан и он его возглавил.

На вопрос, может ли первый вице-премьер возглавить штаб Тимошенко в случае его создания, он ответил: "Никогда не говори никогда".

Как известно, в секретариате президента настаивают на том, что выборы должны состояться 17 января 2010 года.

Украинская правда