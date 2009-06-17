Чары Тимошенко на Путина не действуют: в России вышла книга "Юлия"

Сегодня в Москве российский политик, депутат Госдумы РФ 1993-2008 годов Алексей МИТРОФАНОВ презентовал свою книгу «Юлия», посвященную премьер-министру Украины, лидеру БЮТ Юлии ТИМОШЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, на пресс-конференции, посвященной презентации издания, А.МИТРОФАНОВ подчеркнул, что в данной книге не пытается скомпрометировать или «пропиарить» Ю.ТИМОШЕНКО, а хочет рассказать о ее характере.

Он отметил, что это художественное произведение, в котором нет фамилии героини, не указываются ее должности, но большинство фактов не вымышлены.

По словам А.МИТРОФАНОВА, его интерес к Ю.ТИМОШЕНКО вызван тем, что она наиболее яркая личность мировой и украинской политики.

«Тот, кто хочет знать характер Ю.ТИМОШЕНКО, – он прочитает, чтобы знать, как этот человек принимает решения и как действует», - сказал А.МИТРОФАНОВ, подчеркнув, что самое главные в его произведении - описание характера, стиля и методов работы Ю.ТИМОШЕНКО.

По мнению А.МИТРОФАНОВА, Ю.ТИМОШЕНКО обладает очень большим талантом и трудоспособностью, в частности, люди, которых она «бросала», продолжают ей верить. В то же время он считает, что чары украинского премьера не действуют на премьер-министра РФ Владимира ПУТИНА.

А.МИТРОФАНОВ подчеркнул, что Ю.ТИМОШЕНКО является уникальным политиком, которому нет аналогов не только в России, но и в мире.

«Ангела МЕРКЕЛЬ – совершенно другая, Хилари КЛИНТОН - не такая яркая, а Юля может быть любой – может сыграть 60 ролей, которая нужна ей в данный момент времени», - сказал он.

А.МИТРОФАНОВ считает, что в случае победы Ю.ТИМОШЕНКО на выборах Президента Украины, она станет таким главой государства как Президент Беларуси Александр ЛУКАШЕНКО.

«Если она выиграет выборы – жесткий режим белорусского толка, но без белорусской социальной ответственности и большой прозападности», - сказал он.

А.МИТРОФАНОВ подчеркнул, что еще будучи депутатом Госдумы извинился за эротический фильм с Ю.ТИМОШЕНКО в главной роли. По его словам, планировалось сделать шутку в Интернете, а получилось, что тот фильм стал фактором межгосударственных отношений в тот период.

Он отметил, что хотел бы, как любой автор, заработать на своем произведении. Эта книга уже продается в центральных книжных магазинах Москвы по цене 170-230 рублей.

По словам А.МИТРОФАНОВА, планируется продажа «Юлии» в Украине, однако этот вопрос пока не решен.