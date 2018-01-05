Саакашвили назвал приговор грузинского суда в отношении него незаконным

Бывший президент Грузии Михеил Саакашвили назвал приговор Тбилисского городского суда, который признал его виновным по делу о злостном "превышении полномочий" и присудил три года лишения свободы, незаконным и противоречащим международным, национальным нормам и здравому смыслу.

Об этом Саакашвили написал на своей странице в Facebook.

«Приговор» грузинского суда, находится под полным контролем крупнейшего частного акционера «Газпрома» Иванишвили, относительно меня - полностью незаконен и противоречит всем международным, национальным нормам и здравому смыслу», - подчеркнул он.

По убеждению Саакашвили, судить президента за использование права на помилование, которое никак не ограничено, говорит о полностью политическом характере этого процесса.

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«Это также говорит о том, что грузинская власть не нашла на меня за 5 лет ничего существенного - ни каких фактов коррупции, ни других правонарушений», - считает экс-президент.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 5 января, Тбилисский городской суд признал виновным Саакашвили по делу о злостном превышении полномочий" на посту президента Грузии и присудил три года лишения свободы.

Решение было вынесено по делу Сандро Гиргвлиани. Как утверждает следствие, Саакашвили незаконно пообещал тогдашнему руководителю Департамента конституционной безопасности Дате Ахалая, что помилует осужденных за убийство Гиргвлиани и потом уже в обход Комиссии по помилованию помиловал Геронтия Алания, Михеила Бибилуридзе, Автандила Апциаури и Александра Гачава, создав правовой рычаг для условно-досрочного освобождения осужденных.

28 января 2006 года 28-летний сотрудник «Объединенного грузинского банка» Сандро Гиргвлиани со своим другом Леваном Бухаидзе посетил кафе «Шарден-бар» в центре Тбилиси. В баре находились руководитель Департамента конституционной безопасности МВД Ахалая, его заместитель Олег Мельников, начальник Генеральной инспекции МВД Василий Санодзе, начальник Службы по общественным связям МВД Гурам Донадзе, супруга министра внутренних дел Тако Салакая, а также знакомая Сандро Гиргвлиани - Тамара Майсурадзе. Между Гирвглиани и Донадзе произошла ссора. В тот же день тело Гиргвлиани обнаружили в пригороде Тбилиси с признаками насильственной смерти.

Полиция задержала четырех сотрудников Департамента конституционной безопасности - Алания, Апциаури, Гачава и Бибилуридзе. Они признались, что похитили Гиргвлиани и отвезли в лес, где стали его избивать. Затем, по их словам, Гиргвилиани сбежал, «заблудился и упал в ущелье с 20-метровой высоты».

Убийство вызвало громкий политический скандал в Грузии. Хотя в совершении преступления обвинили нескольких офицеров МВД Грузии, правозащитники и родные Гиргвлиани называли заказчиками убийства высокопоставленных чиновников министерства.