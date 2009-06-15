Наливайченко говорит, что Голодомор устроила украинская власть

Председатель СБУ Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО надеется, что к ноябрю уголовное дело, возбужденное спецслужбой по факту геноцида в Украине в 1932-33 годах, будет передано для рассмотрение в суд.

Об этом он заявил в интервью российской «Независимой газете» от 15 июня с.г.

"Сейчас в 17 областях Украины работают специальные следственные группы, которые в рамках дела расследуют преступления, совершенные в 1932-1933 годах. Надеюсь, что к ноябрю дело будет передано в суд", - сказал В.НАЛИВАЙЧЕНКО.

Он напомнил, что Верховная Рада еще в 2006 году приняла закон о Голодоморе, статья первая которого определяет Голодомор 1932-1933 годов геноцидом.

"Согласно украинскому Уголовному кодексу, статья о геноциде относится к подследственности СБУ. Соответственно, проведя необходимые доследственные действия в сотрудничестве с Национальным институтом памяти мы возбудили уголовное дело. Это наша обязанность", - подчеркнул В.НАЛИВАЙЧЕНКО.

В то же время он отметил, украинская сторона не намерена в результате расследования дела выставлять претензии к какой-либо стороне.

"Что касается третьей стороны – России или любого другого государства – ни о каких претензиях с нашей стороны речи не идет. Преступление было совершено на территории Украины, исполнители и организаторы будут официально установлены следственным путем, но по рассекреченным документам известно, что это представители украинской власти, украинской Компартии и существовавших в то время на территории Украины карательных органов. Поэтому мы сами расследуем их преступления и передадим дело в украинский суд", - отметил глава СБУ.

Как сообщал УНИАН, Служба безопасности Украины 22 мая возбудила уголовное дело по факту совершения геноцида в Украине в 1932-1933 годах, в результате чего погибли миллионы граждан, то есть по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 442 Уголовного кодекса Украины.

Основанием для возбуждения дела стали обращения председателя Украинского института национальной памяти Игоря ЮХНОВСКОГО, народных депутатов Григория ОМЕЛЬЧЕНКО, Александра ЧОРНОВОЛЕНКО, председателя Ассоциации исследователей голодоморов в Украине Левка ЛУКЬЯНЕНКО, председателя общества «Мемориал» им. В.Стуса Романа КРУЦИКА, а также заявления других граждан Украины с требованиями провести расследование обстоятельств убийства голодом миллионов людей в Украине в 1932-1933 годах.