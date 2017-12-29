Путешественник года: Ляшко за 2017 год посетил десяток европейских стран

Лидер "Радикальной партии" Олега Ляшко по праву можно назвать одним из наиболее часто путешествующих политиков. Только за первых восемь месяцев 2017-го нардеп отдыхал 42 дня.

Журналисты издания "Страна.ua" составили календарь путешествий Ляшко и вспомнили, где он побывал с января по август.

Список стран, где отдыхал народный депутат очень обширный: Таиланд, Швейцария, Австрия, Израиль, Франция, Хорватия, Испания, Германия.

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Путешествовал Олег Валерьевич либо со своим кумом-соратником Юрием Сухиным, либо с молодым другом-студентом Даниэлем Лайсом. И только в пару поездок он брал супругу Роситу.

Помимо этих 42 дней релакса, по работе Ляшко успел побывать на сессии ПАСЕ (Парламентская ассамблея Совета Европы) в Страсбурге (Франция), а также еще в нескольких странах Европы.

Как сообщал УНИАН, лидер Радикальной партии Олег Ляшко выиграл 571 тысячу гривень. Об этом свидетельствуют данные его декларации, опубликованной на сайте Национального антикоррупционного бюро.