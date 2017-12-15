Ведущая потроллила Ляшко в прямом эфире, напомнив о его выигрышах (видео)

Лидер Радикальной партии Олег ответил на главный вопрос выпуска "Право на владу" – "что с ним случилось за эти годы?".

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Задавая этот вопрос политику, ведущая Наталья Мосейчук не могла не вспомнить его выигрыше, добавив "кроме выигрышей". Политик говорит, что последние годы принесли ему разум и мудрость, которые помогают в работе, говорится в сюжете "1+1".

"Стал мудрее. Спасибо, что вы внимательно следите за моими выигрышами. Вам тоже желаю в жизни только везения... Стал опытнее, взрослее, реалистичнее стал смотреть на жизнь, спокойнее...", - утверждает "главный радикал" Украины.

Как сообщал УНИАН, лидер Радикальной партии Олег Ляшко выиграл 571 тысячу гривень. Об этом свидетельствуют данные его декларации, опубликованной на сайте Национального антикоррупционного бюро.