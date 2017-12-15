Ведущая потроллила Ляшко в прямом эфире, напомнив о его выигрышах (видео)

12:17, 15 декабря 2017
Политика
1228

В ответ на пожелания Ляшко ведущей везения она улыбнулась и поблагодарила.

Лидер Радикальной партии Олег ответил на главный вопрос выпуска "Право на владу" – "что с ним случилось за эти годы?".

Читайте такжеНАБУ проверяет Ляшко из-за выигрыша полмиллиона гривень в лотереях – Сытник

Задавая этот вопрос политику, ведущая Наталья Мосейчук не могла не вспомнить его выигрыше, добавив "кроме выигрышей". Политик говорит, что последние годы принесли ему разум и мудрость, которые помогают в работе, говорится в сюжете "1+1".

"Стал мудрее. Спасибо, что вы внимательно следите за моими выигрышами. Вам тоже желаю в жизни только везения... Стал опытнее, взрослее, реалистичнее стал смотреть на жизнь, спокойнее...", - утверждает "главный радикал" Украины.

Как сообщал УНИАН, лидер Радикальной партии Олег Ляшко выиграл 571 тысячу гривень. Об этом свидетельствуют данные его декларации, опубликованной на сайте Национального антикоррупционного бюро.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #выигрыш Ляшко#Ляшко в прямом эфире