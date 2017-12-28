Запорожскому вице-мэру вручили подозрение по делу фиктивных тендеров

Прокуратура Харьковской области объявила о подозрении в деле фиктивных тендеров 30-летнему заместителю главы Запорожья.

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Как отметили в пресс-службе прокуратуры, в настоящее время в суд подано ходатайство об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей с возможностью залога в размере нанесенных убытков, а также об отстранении его от занимаемой должности.

«Прокуратура Харьковской области объявила о подозрении в завладении чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением по предварительному сговору группой лиц, в особо крупных размерах (ч. 5 ст. 191 УК Украины) четвертому фигуранту дела о запорожских фиктивных тендерах», - говорится в сообщении.

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Как отметили в прокуратуре, по предварительным данным следствия, подозреваемые вместе с другими лицами разработали схему незаконного завладения бюджетными средствами. Только в этом году проведено более 10 тендеров через систему «Прозорро» на ремонт и реконструкцию освещения парка отдыха в Мелитополе, спортплощадок и многопрофильного лицея в Запорожье. Однако тендеры фактически не происходили.

Напомним, как стало известно УНИАН из собственных источников, запорожских чиновников и их помощников также подозревают в возможных связях со структурами, которые финансируют боевиков «ДНР», а также передачи закрытой информации на неподконтрольную Украине территорию.