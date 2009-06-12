У Литвина объяснили, почему не поддержали «отстранение Черновецкого»

Верховная Рада не предложила четкий правовой механизм для отстранения Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО от выполнения обязанностей председателя КГГА.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил журналистам представитель фракции Блока Литвина Сергей ГРИНЕВЕЦКИЙ, комментируя неподдержание вчера его фракцией постановления ВР о деятельности власти Киева.

Как отметил С.ГРИНЕВЕЦКИЙ, парламент уже имеет прошлогодний опыт, когда были назначены досрочные выборы мэра столицы и Киевского городского совета.

«И когда сегодня говорят, что большинство киевлян никогда не простят Блок Литвина, то большинство киевлян легитимизовали Леонида Михайловича ЧЕРНОВЕЦКОГО», - сказал он, заметив, что сегодня действующий мэр Киева является самым легитимным человеком в современной Украине после конституционной реформы.

Также, сказал депутат, когда Верховная Рада что-то рекомендует Президенту, «мы знаем, как на эти рекомендации реагирует Президент».

С.ГРИНЕВЕЦКИЙ напомнил, что в свое время Президент Леонид КУЧМА освободил Александра ОМЕЛЬЧЕНКО от должности главы Киевской городской государственной администрации, что не принесло позитивный результат.

«Киев – это не родовое имение, и потому необходимо отработать такой четкий правовой механизм, чтобы не создавать проблемы на местах», - сказал С.ГРИНЕВЕЦКИЙ.

Как сообщал УНИАН, 11 июня ВР приняла постановление об отчете ВСК по вопросам расследования фактов злоупотреблений киевской властью. За его принятие проголосовали 228 народных депутатов. Не голосовала в полном составе фракция Блока Литвина. Из фракции Партии регионов «за» проголосовал один народный депутат.

Учитывая критическую ситуацию, сложившуюся в Киеве, ВР обращается к Президенту Украины с предложением отстранить от выполнения обязанностей председателя КГГА Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО на период деятельности ВСК и рекомендует отменить целый ряд его незаконных распоряжений. Также парламент просит правоохранительные органы дать правовую оценку действиям должностных лиц Киевского городского совета и его исполнительного органа по обстоятельствам, изложенных в отчете Временной следственной комиссии.

Постановлением также предусмотрено, что Временная комиссия продолжает свою работу и должна предоставить следующий отчет до 19 ноября 2009 года.