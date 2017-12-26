В МИД Германии предложили ЕС новую модель отношений с Украиной для "более близкого сотрудничества"

Брюссель мог бы начать выстраивать взаимоотношения с Украиной и Турцией, опираясь на новую модель, сформированную по итогам выхода Великобритании из Европейского Союза. Такое мнение высказал министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль в интервью немецкому медиаконцерну Funke Mediengruppe, передает DW.

"Если мы сможем выработать разумное соглашение с Великобританией, регулирующее ее взаимоотношения с Европой после Brexit, оно может стать моделью, применимой и для других стран: Украины и Турции", - подчеркнул министр.

Габриэль полагает, что в ближайшие годы эти две страны не станут членами Евросоюза. "В этой связи мы должны подумать об альтернативных формах для более близкого сотрудничества" с ними, добавил глава внешнеполитического ведомства ФРГ.

Немецкий политик, в частности, отметил, что можно было бы задуматься о новом, более тесном взаимодействии с Анкарой в формате таможенного союза. "Сделать это, однако, не представляется возможным, пока ситуация в Турции не изменится", - добавил он.

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Министр счел, что у этой страны в принципе присутствует политическая воля для улучшения отношений с Европой. "У нас она также имеется", - подчеркнул он. Зигмар Габриэль назвал хорошим знаком то, что целый ряд граждан Германии в последнее время был отпущен в Турции из-под стражи.

Ранее президент Украины Петр Порошенко заявлял, что Украина рассчитывает на ассоциацию с Шенгенской зоной, присоединение к энергетическому, таможенному союзам и цифровому рынку с Евросоюзом.