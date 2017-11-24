Порошенко в Брюсселе: Украина рассчитывает на "четыре союза" с ЕС

Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что Украина рассчитывает на ассоциацию с Шенгенской зоной, присоединение к энергетическому, таможенному союзам и цифровому рынку с Евросоюзом.

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Как сообщает пресс-служба главы украинского государства, об этом он заявил во время выступления на пленарной сессии саммита "Восточного партнерства" в Брюсселе.

"Давайте не рассматривать "Восточное партнерство" как способ предотвратить стремление стран региона к перспективе членства в ЕС. Пока ЕС является эталоном успеха, страны будут хотеть стать его частью", - сказал президент.

По словам Порошенко, Евросоюз должен защищать себя от тех, кто бросает ему вызов.

Он убежден, что каждая страна "Восточного партнерства" видит сотрудничество с ЕС по-своему.

"Украина рассчитывает прежде всего на так называемые "четыре союза": Энергетический союз; Цифровой единый рынок; Таможенный союз и ассоциацию с Шенгенской зоной. Мы хотим больше Европы в Украине. Эти четыре направления представляются нам верным путем на этом этапе. Мы стремимся смотреть за горизонт сегодняшнего дня. Не потому что мы хотим вознаграждение авансом, а потому что украинцы заслуживают цель", - заявил Порошенко.

По его словам, никто не платит большую цену за сближение с Евросоюзом, чем Украина.

"Давайте смотреть в будущее смело, без боязни. Давайте строить наше партнерство на основе разумной дифференциации, а не жесткого единообразия, общих ценностей, а не близорукой технократии, смелых амбиций, а не неуклюжих оправданий», - сказал президент.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 24 ноября, в Брюсселе начал работу пятый саммит «Восточного партнерства» на уровне глав государств и правительств.