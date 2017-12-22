Яценюк: решение Стокгольмского арбитража - это очередная победа Украины над Россией

«Решение Стокгольмского арбитража - это очередная победа Украины над Россией. Это победа нашего курса на энергетическую независимость от московской империи», - отметил в своей заметке на Facebook лидер партии «Народный фронт» Арсений Яценюк после обнародования решения Стокгольмского арбитражного суда, который удовлетворил иск украинской стороны против «Газпрома» за всеми спорными вопросами.

«Когда наше Правительство в 2014 году решило обратится к «Газпрому» и прекратить в него закупки - никто не верил, что это удастся. Никогда ранее украинская власть не разговаривала с «Газпромом» на равных и с точки зрения права. Мы начали, и уже побеждаем», - подчеркнул он.

«Все возможно - если ты делаешь то, во что веришь. И сегодняшнее решение Стокгольмского арбитража еще раз доказывает - мы пошли правильным путем», - написал лидер «Народного фронта».

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Арсений Яценюк поздравил команду «Нафтогаза» и всех украинцев с очередной победой над Россией.

«Убежден: энергетическая независимость от России - это фундамент безопасности Украины», - написал Арсений Яценюк.

Напомним, о начале процедуры подачи иска против «Газпрома» в Стокгольмский арбитраж 28 апреля 2014 года объявил Премьер-министр Арсений Яценюк. Правительство Украины и НАК «Нафтогаз Украины» приняли решение о начале процедуры подачи судебного иска на российскую компанию «Газпром». Российскому монополисту была отправлена передарбитражная нота: «Мы считаем нашу позицию законной, сильной. Украинское Правительство четко задекларировало: мы будем бороться за наши национальные права и национальные интересы всеми законными методами. Основной законный метод – это суд в Стокгольме», - подчеркнул Арсений Яценюк.