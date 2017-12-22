Порошенко выступает за усиление санкций против РФ, чтобы усадить ее за стол переговоров

Президент Украины Петр Порошенко считает необходимым усиливать санкции против Российской Федерации, чтобы посадить ее за стол переговоров для прекращения агрессии в Украине. Об этом глава государства сказал во время выступления по случаю 100-летия дипломатической службы Украины.

"Хочу сказать, что не существует лучшего пути к восстановлению в России хоть какого-то уважения к международному праву, чем международные санкции, замораживание активов, запрет на посещение цивилизованных стран тем, кто непосредственно несет ответственность за агрессивную политику этого государства. Я убежден, что именно этим путем надо и дальше идти, постепенно расширяя международную коалицию поддержки нашего государства и усиления санкций не как формы ответственности, а как формы мотивации приглашения к круглому столу для того, чтобы прекратить эту агрессивную политику", - подчеркнул Порошенко.

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Ранее стало известно, что Евросоюз продлил экономические санкции против России.