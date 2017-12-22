Порошенко выступает за усиление санкций против РФ, чтобы усадить ее за стол переговоров

14:37, 22 декабря 2017
Политика
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"Я убежден, что именно этим путем надо и дальше идти, постепенно расширяя международную коалицию поддержки нашего государства", - заявил президент.

Петро Порошенко / REUTERS

Президент Украины Петр Порошенко считает необходимым усиливать санкции против Российской Федерации, чтобы посадить ее за стол переговоров для прекращения агрессии в Украине. Об этом глава государства сказал во время выступления по случаю 100-летия дипломатической службы Украины.

"Хочу сказать, что не существует лучшего пути к восстановлению в России хоть какого-то уважения к международному праву, чем международные санкции, замораживание активов, запрет на посещение цивилизованных стран тем, кто непосредственно несет ответственность за агрессивную политику этого государства. Я убежден, что именно этим путем надо и дальше идти, постепенно расширяя международную коалицию поддержки нашего государства и усиления санкций не как формы ответственности, а как формы мотивации приглашения к круглому столу для того, чтобы прекратить эту агрессивную политику", - подчеркнул Порошенко.

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Ранее стало известно, что Евросоюз продлил экономические санкции против России.

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