Саакашвили: судью Цокол, которая меня отпустила, преследуют (видео)

Экс-президент Грузии Михеил Саакашвили, лидер "Движения новых сил" заявляет, что судью Ларису Цокол, которая отпустила его на время расследования уголовного производства, сейчас хотят снять с должности.

Об этом он сказал, выступая в Апелляционном суде перед журналистами, пишет Украинская правда.

"Потому, что сейчас происходит, нет прецедентов в недавней украинской истории. Произошло два события в течение последних дней. Первое касается судьи Ларисы Цокол. Рано утром появилась информация, что на нее в Высшем совете юстиции есть две жалобы. На судью, которая отважилась бросить вызов системе, которая очень мужественная", - сказал Саакашвили.

Он добавил, что сейчас судью преследуют за правду.

"Ларису Цокол за то, что она сказала правду – ее преследуют, ее хотят снять по надуманным, высосанным из пальца обвинением", - подчеркнул Саакашвили.

В то же время, по его словам, судье, который избирал меру пресечения Севериону Дангадзе, наоборот улучшили условия – дали лучший кабинет, дали всякие поощрения".

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"Второе – вчера глава администрации президента подал письмо от имени Банковой в Высший совет правосудия – ликвидировать Печерский суд и ликвидировать этот суд. Вы вдумайтесь – чтобы осудить одного человека, Саакашвили, президент Украины вчера, в канун рассмотрения моего дела, сказал всем этим судьям, что все – мы вас реорганизуем, если вы не осудите и не арестуете Саакашвили", - сказал лидер "РНС".

Он добавил, что его судят, потому что он выступил против системы.

"Почему меня здесь судят. Потому я сделал вызов системе, я показал, что можно не бояться, что люди – это сила, всех не купить, что есть люди, которые будут бороться и обязательно поборят коррупцию", - подытожил Саакашвили.