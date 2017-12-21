Украинцы должны избрать президента от народа, а не от кланов – Тимошенко

«Меняются лица, фамилии, но суть не меняется. И поэтому наша ключевая задача на следующих президентских выборах - распознать, кого нам снова будут навязывать. Нам могут сказать голосовать «против всех» и под это проведут нужного человека, или предложат новое лицо от того или иного клана», - пояснила она.

Политик считает, что в Украине до сих пор «были президенты от семей и кланов и каждое президентство заканчивалось разочарованием, потому что ни разу не было главы государства от людей, которого бы реально выбрали украинцы - без технологий и без манипуляций».

Кроме того, Председатель партии обратила внимание, что две революции не дали нам до конца сломать коррупционную клановую систему, но она ослаблена и ее нужно уничтожить.

«Ведь и спайка политиков и уголовного теневого бизнеса, которая сейчас у власти, дореформувалась к тому, что Украина является первой в мире по уровню теневой экономики», - возмутилась лидер «Батькивщины».

Также, по мнению Юлии Тимошенко, «когда власть своими реформами убила заработную плату и пенсии украинский, то в Украине прекратила работать экономика».

По ее словам, действующая власть уже не имеет никакой поддержки в стране и поэтому нам нужно на будущее объединяться не вокруг тех вещей, которые нас разъединяют, а вокруг правильного стратегического плана развития страны.

Лидер «Батькивщины» считает, что народ Украины должен объединиться вокруг таких ценностей, как справедливость, обеспечение нормальной человеческой жизни.

При этом, по ее словам, реформы должны быть справедливыми, а не такими, которые сегодня проводит власть.

«Единственный инвестор в государстве - это народ Украины, который поднимает экономику тем, что покупает хлеб, еду, одежду, все, что производит украинская промышленность. И если люди будут бедные и не будут способны ничего себе купить, то на экономике можно ставить крест », - объяснила политик.

Поэтому люди должны стать главными инвесторами нашего государства, убеждена Юлия Тимошенко.