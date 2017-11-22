Американская компания наладила продажу гранатометов Украине (видео)

09:14, 22 ноября 2017
Политика
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Посольство США в Киеве контролирует использование американского оружия в Украине. Контракт запрещает нашему государству перепродавать или экспортировать продукцию кампании.

Иллюстрация REUTERS

Компания из США продает Украине смертоносное оружие. Как выяснили корреспонденты «Голоса Америки», компания из Техаса AirTronic USA, получив лицензию, поставляет в Украину гранатометы.

Читайте такжеВ США раскрыли детали военной помощи УкраинеГранатомет PSRL - это созданная в США усовершенствованная версия советского РПГ-7. Главный директор компании Ричард Вендивер рассказывает, что начал сотрудничество с Украиной два года назад, и первые поставки гранатометов пошли в Украину в 2016 году.

«Мы начали поставлять наш товар в Украину в прошлом году и продолжаем осуществлять поставки по сей день. О деталях, как и что мы делаем, я не могу говорить. Но могу сказать, что мы – в очень близкой координации с американским посольством, с Государственным департаментом, Пентагоном и с украинским правительством. Наши системы отправляются под DDTC DSP-5 экспортной лицензией Государственного департамента США», - рассказывает Вендивер.

Частный производитель оружия признается, что лицензию получить было нелегко. «Чтобы получить разрешение, которое нам было нужно, ушло немного времени из-за деликатности темы в ходе переговоров Минск-2. Но эти системы не противоречат соглашениям Минск-2. Тем не менее, мы все равно должны были пройти ряд бюрократических и политических преград, чтобы получить нашу экспортную лицензию. И мы прошли процесс заполнения документов».

По словам руководителя компании AirTronic USA, посольство США в Киеве координирует действия с Минобороны Украины, чтобы контролировать, как используется американское оружие в Украине. Бизнес-контракт также запрещает украинским потребителям перепродавать или экспортировать продукцию кампании.

«Соглашение обновляется ежегодно, это зависит от потребностей Украины. Сейчас она не ограничена временем», - сказал он.

Как уверяет Вендивер, все прошло через традиционный процесс заполнения документов на получение лицензии. К процессу также присоединилось посольство Украины в США.

Контракты и лицензия – это и политическое решение, но это и коммерческие вопросы, - отмечает посол Украины в США Валерий Чалый. «Создание условий для налаживания такого сотрудничества – это то, чем мы занимаемся. В свое время мы свели компанию AirTronic USA с «Укроборонпромом» и дальше они уже развивали это сотрудничество», - говорит посол.

Первые контакты компании начали налаживать в 2015 году. Валерий Чалый отмечает, что существуют различия между этими коммерческими соглашениями и военной помощью США Украине.

«Мы ожидаем, что законопроект, который предусматривает предоставление Украине вооружений летального характера, прошедший через Палату представителей и Сенат, будет подписан президентом Трампом, и это до 50 миллионов финансирования именно на смертоносное оборонительное оружие. Решение принимать президенту Трампу. Но бизнес-поставки это другая тема. Там речь идет о более мощном оборонительном оружии».

Гранатометы компании AirTronic USA – это смертоносное оружие, впрочем оно имеет ограниченную дальность попадания, поэтому если его использовать с территории Украины, снаряд не может преодолеть линию разграничения в оккупированной Восточной Украине. Таким образом американское правительство гарантирует, что PSRL будут использовать только с оборонительной целью.

«Очевидно, PSRL – это система летального оружия. Но это оборонительное летальное оружие. Это не какие-то серьезные ракетные установки, они имеют лишь дальность попадания 1 000 метров. То же пока эти системы вооружений останутся на украинской части границы, это не наступательное оружие. Но если наступательные войска станут пересекать границу, тогда, я думаю, украинские вооруженные силы могли бы использовать наши системы, чтобы остановить наступление», - заявил Ричард Вандівер.

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