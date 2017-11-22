Американская компания наладила продажу гранатометов Украине (видео)

Компания из США продает Украине смертоносное оружие. Как выяснили корреспонденты «Голоса Америки», компания из Техаса AirTronic USA, получив лицензию, поставляет в Украину гранатометы.

Читайте такжеВ США раскрыли детали военной помощи УкраинеГранатомет PSRL - это созданная в США усовершенствованная версия советского РПГ-7. Главный директор компании Ричард Вендивер рассказывает, что начал сотрудничество с Украиной два года назад, и первые поставки гранатометов пошли в Украину в 2016 году.

«Мы начали поставлять наш товар в Украину в прошлом году и продолжаем осуществлять поставки по сей день. О деталях, как и что мы делаем, я не могу говорить. Но могу сказать, что мы – в очень близкой координации с американским посольством, с Государственным департаментом, Пентагоном и с украинским правительством. Наши системы отправляются под DDTC DSP-5 экспортной лицензией Государственного департамента США», - рассказывает Вендивер.

Частный производитель оружия признается, что лицензию получить было нелегко. «Чтобы получить разрешение, которое нам было нужно, ушло немного времени из-за деликатности темы в ходе переговоров Минск-2. Но эти системы не противоречат соглашениям Минск-2. Тем не менее, мы все равно должны были пройти ряд бюрократических и политических преград, чтобы получить нашу экспортную лицензию. И мы прошли процесс заполнения документов».

По словам руководителя компании AirTronic USA, посольство США в Киеве координирует действия с Минобороны Украины, чтобы контролировать, как используется американское оружие в Украине. Бизнес-контракт также запрещает украинским потребителям перепродавать или экспортировать продукцию кампании.

«Соглашение обновляется ежегодно, это зависит от потребностей Украины. Сейчас она не ограничена временем», - сказал он.

Как уверяет Вендивер, все прошло через традиционный процесс заполнения документов на получение лицензии. К процессу также присоединилось посольство Украины в США.

Контракты и лицензия – это и политическое решение, но это и коммерческие вопросы, - отмечает посол Украины в США Валерий Чалый. «Создание условий для налаживания такого сотрудничества – это то, чем мы занимаемся. В свое время мы свели компанию AirTronic USA с «Укроборонпромом» и дальше они уже развивали это сотрудничество», - говорит посол.

Первые контакты компании начали налаживать в 2015 году. Валерий Чалый отмечает, что существуют различия между этими коммерческими соглашениями и военной помощью США Украине.

«Мы ожидаем, что законопроект, который предусматривает предоставление Украине вооружений летального характера, прошедший через Палату представителей и Сенат, будет подписан президентом Трампом, и это до 50 миллионов финансирования именно на смертоносное оборонительное оружие. Решение принимать президенту Трампу. Но бизнес-поставки это другая тема. Там речь идет о более мощном оборонительном оружии».

Гранатометы компании AirTronic USA – это смертоносное оружие, впрочем оно имеет ограниченную дальность попадания, поэтому если его использовать с территории Украины, снаряд не может преодолеть линию разграничения в оккупированной Восточной Украине. Таким образом американское правительство гарантирует, что PSRL будут использовать только с оборонительной целью.

«Очевидно, PSRL – это система летального оружия. Но это оборонительное летальное оружие. Это не какие-то серьезные ракетные установки, они имеют лишь дальность попадания 1 000 метров. То же пока эти системы вооружений останутся на украинской части границы, это не наступательное оружие. Но если наступательные войска станут пересекать границу, тогда, я думаю, украинские вооруженные силы могли бы использовать наши системы, чтобы остановить наступление», - заявил Ричард Вандівер.