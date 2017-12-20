Нардеп Каплин и его соратники вторглись в Минюст, их задержала полиция

Сегодня в 9.30 правоохранители получили информацию о том, что в здание Министерства юстиции в Рыльском переулке проникли 30 человек и выламывают двери.

Об этом сообщили УНИАН в Отделе коммуникации полиции Киева.

На место происшествия прибыли патрульные полицейские, следственно-оперативная группа и сотрудники спецподразделения. Выяснилось, что в здание министерства с группой поддержки зашел один из народных депутатов. Они оставили плакат на дверях, в которых сломали замок.

Читайте такжеВ нардепа Каплина бросили петухом во время драки депутатов под Печерским судом

Правоохранители доставили в управление полиции 16 человек для дачи объяснений. В рамках уголовного производства, открытого по ч. 2 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины, будут установлены обстоятельства конфликта, сообщили в полиции.

В свою очередь, в пресс-службе народного депутата Сергея Каплина сообщили, что «секретари обкомов СПУ со всей страны во главе с председателем Социалистической партии Каплиным с самого утра вошли в Министерство юстиции Украины с требованиями выполнить решение Высшего административного суда и зарегистрировать решение легитимного съезда СПУ и законно избранное руководство».

"Большинство членов политсовета Соцпартии задержаны. Они в автозаке во дворе Минюста за то, что пришли на прием к министру Петренко для разблокирования работы партии", – написал сам Каплин в Facebook.

Также Каплин писал, что он вместе с "политсоветом партии" зашли в кабинет Павла Петренко, несмотря на то, что он был закрыт.