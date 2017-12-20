Двум экс-депутатам Крыма сообщили о подозрении в госизмене

Прокуратура Автономной республики Крым, которая работает при ГПУ сообщила о подозрении еще двум бывшим депутатам Верховной рады Крыма по обвинению в государственной измене, сообщается на сайте ведомства.

Читайте такжеПрокуратура назвала количество объявленных в розыск экс-депутатов Верховной Рады Крыма (документ)«При их непосредственном участии незаконно принят ряд постановлений, результатом которых стало вхождение территории Автономной республики Крым в состав Российской Федерации и дальнейшая оккупация территории полуострова», – говорится в сообщении прокуратуры.

Сообщается, что прокуроры собрали «достаточно доказательств» в совершении этими лицами уголовных правонарушений. О ком именно идет речь, в прокуратуре не указали.

Ранее в украинской прокуратуре Крыма сообщали о направлении в суд десятков обвинительных актов в отношении бывших депутатов Верховной рады Автономной республики Крым.