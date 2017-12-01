В Гаагском суде объяснили, после чего смогут рассмотреть вопрос об аннексии Крыма

Международный уголовный суд в Гааге сможет рассматривать вопрос об аннексии Крыма Россией в случае внесения соответствующей поправки к Римскому статуту.

Об этом в интервью собственному корреспонденту УНИАН сообщил руководитель отдела по связям с общественностью Международного уголовного суда, спикер Фади Эль Абдалла.

По его словам, поправка будет предметом обсуждения на Ассамблее государств, признавших Римский статут, которая состоится в Нью-Йорке с 4 по 14 декабря.

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По словам Эль Абдаллы, сейчас идет дискуссия, состоится ли голосование за поправку в этом году.

«Представители отдельных государств говорят, что перед голосованием должны быть договоренности по некоторым аспектам поправки, другие говорят, что это не нужно и что необходимо голосовать в первую очередь. Этот вопрос будет частью дискуссии, которая состоится в этом году на Ассамблее. Но на данный момент я не могу быть уверенным, состоится ли это голосование или нет. Это вопрос, который государства будут решать при обсуждении», - сказал он.

Эль Абдалла уточнил, что речь идет об активации поправки о преступлениях агрессии.

«Преступление агрессии - это когда государство нападает на другую суверенное государство, включающее в себя много различных элементов», - отметил он, уточнив, что аннексия является «частью нападения на суверенное государство».

Отвечая на вопрос, может ли эта поправка также содействовать рассмотрению дел о преступлениях, совершенных в прошлом, представитель суда отметил, что, «согласно общему правилу, статьи уголовной ответственности не применяются ретроактивно».

«Я не могу спекулировать по этому поводу по простой причине, которая заключается в следующем: во-первых, нам нужно увидеть, продвигаться ли этот вопрос вперед, будет ли активирована поправка в отношении преступления агрессии, и, если она активируется, будет ли возможность квалифицировать некоторые (преступления) как преступления, которые продолжаются. Это означает, что это еще происходит сейчас, после вступления поправки в силу. Преступления, которые продолжаются, могут быть в юрисдикции Суда, даже если они совершены раньше», - пояснил Эль Абдалла.

Как сообщал УНИАН, Украина 20 января 2000 года подписала Римский статут Международного уголовного суда, однако до сих пор не ратифицировала его. Для ратификации Римского статута Украине необходимо внести изменения в Конституцию, потому что препятствует этому решение Конституционного суда от 2001 года, которым устав признан не соответствующим Конституции.

2 июня 2016 года Верховная Рада приняла закон «О внесении изменений в Конституцию Украины (относительно правосудия)» (№3524). В Заключительных и Переходных положениях указано, что этот закон вступает в силу через три месяца со дня, следующего за днем ​​его опубликования, кроме ряда положений. В частности, положения ст. 124, предусматривающей, что «Украина может признать юрисдикцию Международного уголовного суда на условиях, определенных Римским статутом Международного уголовного суда», вступают в силу только через 3 года со дня, следующего за днем ​​опубликования данного закона.