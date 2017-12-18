У Порошенко заявляют, что законопроект о реинтеграции Донбасса требует дополнительных консультаций

Первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Ирина Геращенко заявляет, что законопроект о реинтеграции Донбасса требует дополнительных консультаций.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сказала во время Согласительного совета лидеров фракций и председателей комитетов парламента.

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«Я прошу вас обратить особое внимание на то, что закон во втором чтении, за который в полном составе голосовала и фракция «Народного фронта», и «Блок Петра Порошенко» - относительно реинтеграции, сейчас нуждается в дополнительных консультациях... Поэтому просим, чтобы мы это учли, когда мы говорим о том, когда он должен стоять тактически, чтобы выиграла Украина, в повестке дня», - сказала Геращенко, обращаясь к участникам заседания.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада 6 октября приняла в первом чтении закон «О создании необходимых условий для мирного урегулирования ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей», внесенный президентом Украины (регистрационный номер 7164).

Этим законом еще на год продлено действие закона "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей", который был принят в 2014 году и срок действия которого истек 18 октября.